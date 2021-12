Revolution im Städteverkehr

Elektrische Flugtaxis sind eine spannende Sache. Sie könnten nicht nur den Städteverkehr, sondern auch die Welt verändern

In Süddeutschland entwickelt ein Unternehmen elektrische Vertikalstart- und Landeflugzeuge mit mehreren Rotoren. Diese sollen ab 2024 zur kommerziellen Nutzung angeboten werden. Flüge sollen einfach gebucht werden können. Angestrebt ist ein zweisitziges Lufttaxi, eine Drohne für Transporterledigungen und ein Flugtaxi für Reisen zwischen Städten und Vororten. Zukunftsvisionen, die sich wohlgemerkt bereits auf das Jahr 2030 beziehen, gehen davon aus, dass es 2030 vielfältige Möglichkeiten in Zusammenhang mit Flugtaxis geben wird. Vielleicht können mittels einer App auf dem Handy einfach die Transportarten angezeigt werden.





Die Lufttaxi-Anwendungen werden mit Digitalisierung und Elektrifizierung in städtischen Anwendungen einhergehen. Laut Prognosen von Experten wird die Lufttaxibranche so normal sein wie jedes andere Transportvehikel. So könnte ein enormer globaler Markt einstehen. Je mehr Staugefahren es in einer Stadt gibt, desto bedeutender wird der Luftraum werden. Besonders Megastädte mit einer unzureichenden Infrastruktur werden die neuen Dienstleistungen zu schätzen wissen. Ein wichtiger Aspekt bei dieser Entwicklung ist die Nachhaltigkeit, damit Elektrizität statt fossiler Brennstoffe. Nicht nur wiederaufladbare Batterien sind ein Muss, sondern auch eine nachhaltige Produktion der Fluggeräte.





Dies wird nicht nur die Hersteller der Flugtaxis fordern, sondern auch viele Rohstoffe verbrauchen, unter anderem Lithium für die Batterien. Lithium im Boden besitzt etwa ION Energy in der Mongolei. Rund 100.000 Hektar groß sind die beiden Lithiumprojekte. Millennial Lithium ist mit seinen Lithiumprojekten in Argentinien beheimatet. Verhandlungen bezüglich der Übernahme des Unternehmens sind im Gange und dürften die bereits Investierten erfreuen.





