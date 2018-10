Revival Gold mit spitzen Bohrergebnissen und weiterem Bohrprogramm

Weitere Suchergebnisse zu "Revival Gold":





Der Goldpreis kämpft noch immer mit der 1.200,- USD Marke und hat zuletzt Hartnäckigkeit bewiesen. Ersten Marktbeobachtern zufolge könnte für Value Investoren nun eine interessante Zeit sein um bei ausgewählten Werten zuzuschlagen. Dabei könnten insbesondere nordamerikanische Unternehmen interessant sein, da Nordamerika die zweitgrößte goldproduzierende Region der Welt ist und deshalb eine schon sehr gute Infrastruktur vorweisen kann.

Über eine gute Infrastruktur verfügt z.B. auch das auf Wachstum fokussierte Goldexplorationsunternehmen Revival Gold (ISIN: CA76151P1018 / TSXV: RVG - https://www.youtube.com/watch?v=k9cNIwIpRTQ -) mit Sitz in Toronto. Revival meldete jüngst weitere vielversprechende Ergebnisse von seinem 8.000 m umfassenden Bohrprogramm, das auf dem ‚Beartrack’-Projekt in Lemhi County (Idaho) abgearbeitet wird.

Zwei der Proben stechen dabei besonders hervor. Die Werte für das Bohrloch BT18-214D, das im Gebiet ‚Ward‘s Gulch’ niedergebracht wurde durchteufte 1,24 g/t Gold (Au) über 23,3 m incl. 1,74 g/t Au über 22,5 m und 1,80 g/t Au über 19,9 m. Auch das Bohrloch BT18-211D, das im Gebiet ‚Joss’ niedergebracht wurde lieferte mit 2,66 g/t Au über 13,9 m inkl. 2,16 g/t Au über 15,2 m sowie 1,16 g/t Au über 21,3 m und 1,67 g/t Au über 27,1 m beeindruckende Werte.







Diese sehr guten Ergebnisse konnten nicht nur das Tiefenvorkommen im Gebiet ‚Ward‘s Gulch’ erfolgreich erweitern, sondern auch noch mehrere bedeutsame mineralisierte Intervalle im Gebiet ‚Joss’ identifizieren.

Am 29. Mai 2018 wurde eine erste Mineralressourcenschätzung für das Konzessionsgebiet ‚Beartrack’ vorgelegt, die zunächst nur auf den Tagebaubetrieb beschränkt ist. Nach der Projektübernahme durch Revival Gold wurde bereits eine neue Ressource hinzugefügt, die auf einer Streichlänge von 5 km zum bekannten Goldsystem in Richtung Südwest verläuft und in der Tiefe noch offen ist. Das Potenzial wird derzeit auf rund 1 Mio. Unzen Gold mit durchschnittlichen Gehalten von 14,41 g/t Au geschätzt, was aber noch nicht das Ende sein sollte. Auf dem ‚Beartrack’-Gold-Projekt wurden in den 1990er Jahren bereits 600.000 Unzen Gold gefördert.







Quelle: Revival Gold

Wir haben weitere bedeutende Goldmineralisierungen jenseits der Grenzen der aktuellen Ressourcenschätzung von ‚Beartrack’, ‚Joss’, ‚South Pit’ und ‚Ward‘s Gulch’ durchteuft, freute sich Präsident und CEO Hugh Agro bekannt zu geben und fuhr fort: „Die Bohrungen werden im Rahmen des laufenden Programms bei ‚Beartrack’ mit zwei Bohrgeräten fortgesetzt. Da wir nun über die notwendigen Genehmigungen verfügen, gehen wir davon aus, in Kürze ein drittes Bohrgerät zu einem neuen Zielgebiet (‚Haidee’) bei ‚Arnett’ hinzufügen zu können.“

Über das 2.380 ha große ‚Arnett’-Goldprojekt, welches direkt an ‚Beartrack’ grenzt, wurde Mitte der 1990er Jahre von einem Vorkommen mit rund 400.000 Unzen Gold berichtet. Bei rund 33 % der 2017 genommenen Oberflächengesteinsproben wurden mehr als 1 g/t Au gefunden. Nachdem Revival Gold im September 2018 die erforderlichen einzel- und bundesstaatlichen Genehmigungen für ein Kernbohrprogramm des kürzlich erworbenen Claims ‚Haidee’ bei ‚Arnett’ mit sieben Löchern erhielt, startete Titan Drilling am 1. Oktober mit den Bohrungen.

Die Ergebnisse sollen dann in die historischen Daten integriert werden und zum aktuellen Goldpreis neu bewertet werden. Bei ‚Arnett’ liegt eine bekannte Mineralisierung in zwei subparallelen Trends vor, die je über 4 km lang sind. Das Gebiet ‚Haidee’ liegt in der ‚Northern Contact Zone’, im südlichen Teil. Auf dem ‚Arnett’-Trend befindet sich das Prospektionsgebiet der ‚Italian’-Mine, was ‚Beartrack’ auch in Sachen Infrastruktur zugutekommt.





