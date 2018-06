Revival Gold nach Ressourcenschätzung Analystenliebling

Weitere Suchergebnisse zu "Revival Gold":

as wachstumsorientierte Goldexplorationsunternehmen Revival Gold Inc. (ISIN: CA76151P1018 / TSXV: RVG) arbeitet an der Reaktivierung des Goldprojekts ‚Beartrack’ in Idahos Lemhi County.

Zudem besitzt die Gesellschaft noch das Recht auf den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung am benachbarten Goldprojekt ‚Arnett Creek’ sowie eines 51 %igen Anteils am Phosphatprojekt ‚Diamond Mountain’ in Utahs Uintah County.









Mit der jüngst bekanntgegebenen, sehr gut ausgefallenen NI 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung für sein Goldprojekt ‚Beartrack’ rückte das Unternehmen verstärkt in den Fokus von Analysten. Denn die Ressourcenschätzung, die auf der Grundlage von 458 Kern- und RC-Bohrlöchern (‚Reverse Circulation’-Bohrungen) über eine Gesamtlänge von etwa 71.000 m basiert, wies unter Annahme eines Goldpreises von 1.300,- USD je Unze bei Anwendung eines Cutoff-Gehaltes von 0,61 g/t Gold für die Verarbeitung in der Mühle und eines Cutoff-Gehaltes von 0,26 g/t Gold für die Verarbeitung mittels Cyanid-Haufenlaugung, eine angezeigte (‚indicated’) Mineralressource von rund 33,4 Millionen Tonnen bei 1,13 g/t Gold aus, was rund 1.214.000 Unzen Gold entspricht. Die abgeleitete (‚inferred’) Mineralressource wurde mit rund 16,9 Millionen Tonnen bei 1,41 g/t Gold, was voraussichtlich rund 765.000 Unzen Gold entspricht, beziffert.





Diese NI 43-101-konforme Goldressource schaffe eine solide Grundlage für die von Revival Gold geplanten Explorationen und metallurgischen Untersuchungen bei ‚Beartrack’, sagte Hugh Agro - https://www.youtube.com/watch?v=mYFWmYRfAck&t=1s -, Präsident und CEO der Gesellschaft. In diesem Jahr werde man das Potenzial von ‚Beartrack’ durch ein 8.000 m-Bohrprogramm und das Potenzial der ‚Arnett Creek’-Liegenschaft mit einem 2.000 m-Bohrprogramm weiter ausbauen. Es sollte nicht verwundern, wenn wir schon in naher Zukunft ein Update zu den Bohrungen bekämen, da die ersten Bohrmeter schon niedergebracht wurden.





Darüber hinaus hat Revival Gold mit einem Programm aus modernen metallurgischen Testarbeiten bei ‚Beartrack’ begonnen und die ersten sechs Mischproben an SGS Laboratories Inc. in Vancouver zur Analyse geschickt. Von diesen metallurgisch aufwendigen Analysen erwartet das Unternehmen die ersten Ergebnisse im dritten Quartal.



Die ‚Beartrack’-Mine wurde früher als Tagebaubetrieb mit Haufenlaugung betrieben. Im Jahr 2000 musste sie allerdings aufgrund des niedrigen Goldpreises von zeitweise unter 300,- USD je Unze stillgelegt werden. Doch zuvor produzierte ‚Beartrack’ rund 609.000 Unzen Gold. Die Infrastruktur zum Gelände hin und auch auf der Mine sind bis heute gut erhalten geblieben. Ein Wiederanlauf der Haufenlaugung könnte die Wirtschaftlichkeit des Mühlenbetriebs erhöhen und sogar andere potenziell laugungsfähige Ziele in der Nähe von ‚Beartrack’ und ‚Arnett Creek’ umfassen.





Im Falle der Mühlen-Flotation würden die Konzentrate unter Druck oxidiert und mit Cyanid ausgelaugt, um vor Ort in Doré-Barren aus Gold gegossen zu werden.



Wie bereits eingangs erwähnt, haben einige Analystenhäuser auf die Bekanntgabe der Ressourcenschätzung sehr positiv reagiert. So ist z.B. für die Experten von BEACON Revival Gold ein spekulativer Kauf mit einem Kursziel von 2,- CAD, also eine knappe 160 %-Chance. Fast ebenso positiv reagierten die Analysten von Echelon Wealth Partners, die in ihrer jüngsten Ausgabe ein Kursziel von 1,70 CAD ausriefen und der Aktie somit ein Kurspotenzial von rund 120 % zutrauen. Sogar das MiningJournal widmete Revival Gold einen positiven Artikel, nachdem der Aktienkurs am Tag der Veröffentlichung der Ressourcenschätzung um knapp 19 % zulegte.





Revival Gold ist zweifelsohne ein interessantes Unternehmen im fortgeschrittenen Stadium. Mit rund 7 Mio. CAD Cash ist das Unternehmen gut ausgestattet, um zunächst die beiden Flaggschiff-Projekte voran zu treiben. Das Potenzial der Ressourcenerweiterung erscheint nahezu gigantisch und die gut erhaltene Infrastruktur könnte die Wiederinbetriebnahme der ‚Beartrack’-Mine sehr kostengünstig machen. Eine anhaltende Ressourcenerweiterung sowie weitere Fortschritte in der Mineninbetriebnahme und ein positives Edelmetallumfeld könnten den Aktien von Revival Gold noch einiges an Potenzial verleihen.

