Die Rettung der Automobilindustrie - Maßnahmen und Profiteure

Motor und Getriebe für in den USA produzierte Autos sollen künftig ebenfalls in den USA gebaut werden. Den Anteil von 62-70% wollen die Autobauer nun auf 75% erhöhen, will das Handelsblatt erfahren haben.Die Automobilaktien haben seit letztem Mittwoch zugelegt! Automobilbauer wie BMW, VW, Daimler; Zulieferer wie Continental, Schaeffler; Kabelverlerer Leoni, Anlagenbauer Dürr Anhänger-Anbieter SAF Holland, Ingenieursschmiede Bertrands, Kofferraum-Bauer Stabiles und Scheinwerfer-Anbieter Hella sind angestiegen.Bei einigen der Unternehmen, deren Aktien besonders stark angesprungen sind, wurden parallel noch Q-Zahlen veröffentlicht, die meist "nicht so schlimm wie befürchtet" ausfielen:Auch die über Umwege und nur teilweise mit der Autoindustrie vernetzten Industrieunternehmen konnten von dieser Entwicklung profitieren: Siemens, Deutz, Norma Group und Chemieunternehmen Evonik. Sogar Stahlhändler Klöckner und Leichtbauexperte SGL Carbon sprangen an.Ist das der Ruck, der durch Deutschland geht und dem Rückgrat unserer Volkswirtschaft, der Automobilbranche, neues Leben einhaucht? Wünschenswert wäre es.