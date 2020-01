Research: Batteriemetallexplorer mit spektakulärer Kursperformance

Unsere Neuvorstellung Galan Lithium Ltd. (ASX: GLN, FFM: 9CH, ISIN: AU0000021461) hat in den vergangenen Tagen eine atemberaubene Kursperformance hingelegt. Wir haben einen umfangreichen Research angefertigt, um das Unternehmen und das Marktumfeld genauer zu analysieren.

Zur Erinnerung: Der australische Lithiumentwickler besitzt in Argentinien im sogenannten „Lithium-Dreieck“ Südamerikas attraktive Lithium Brine Projekte im Hombre Muerto Becken. Eine erste Ressourcenschätzung liegt bereits vor.





Das Batteriemetall Lithium wird mit der wachsenden Elektromobilität im nächsten Jahrzehnt immer mehr an Bedeutung gewinnen. Es werden jährlich zweistellige Wachstumsraten für die kommenden Jahre prognostiziert. Über 60% der Lithium Weltproduktion kommt aus dem südamerikanischen „Lithium- Dreieck“, das sich über Argentinien, Chile und Bolivien spannt.

Galan Lithium verfügt in diesem Gebiet in Argentinien mit Hombre Muerto über ein Portfolio an Lithium Entwicklungsprojekten, für das seit Oktober 2019 bereits eine erste JORC-konforme Ressourcenschätzung vorliegt, die hervorragendes Potential hinsichtlich der Gehalte und dem geringen Maß an Verunreinigungen bietet. Das erfahrene Management plant für 2020 u.a. aktuell mit einer Ausweitung der Ressource sowie den Arbeiten an einer Vorwirtschaftlichkeitsstudie (PFS), welche die mögliche gute Wirtschaftlichkeit eines ersten Teilprojekts im Detail aufzeigen soll. Spekulativ eingestellte Anleger können Einstiegschancen in die Aktie unter Berücksichtigung einer Haltedauer von einigen Jahren nutzen.

Zum Research Report…

Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte

Die hier angebotene Berichterstattung stellt keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlung dar und ist weder explizit noch implizit als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die hanseatic stock publishing UG und ihre Autoren schließen jede Haftung diesbezüglich aus. Die Berichterstattung dient ausschließlich der Leserinformation und stellt zu keinem Zeitpunkt eine Handlungsaufforderung dar. Zwischen derhanseatic stock publishing UG und den Lesern der von ihr veröffentlichten Artikel entsteht keinerlei Vertrags- und/oder Beratungsverhältnis, da sich die Berichterstattung ausschliesslich lediglich auf die jeweils genannten Unternehmen, nicht aber auf die Anlageentscheidung bezieht. Wir weisen darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter der hanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschliessen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Mitarbeiter des Herausgebers halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Aktien-Optionen des besprochenen Wertpapieres. Eine Veränderung, Verwendung oder Reproduktion dieser Publikation ohne eine vorherige schriftliche Zustimmung von derhanseatic stock publishing UG (haftungsbeschränkt) ist untersagt. Bitte lesen Sie auch unseren Disclaimer: https://www.miningscout.de/disclaimer-agb/.

Laut §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter derhanseatic stock publishing UG Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der hanseatic stock publishing UG ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.