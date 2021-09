Repsol: Kraftvoller Sprung nach oben

Weitere Suchergebnisse zu "Repsol":

Repsol S.A. (Wochenchart): Der Break out über 10 EUR ist ein Long-Signal.

Von Manfred Ries

Mittwoch, 22. September 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin interessant: die …

…Emerging Markets – und hier möchte ich Sie heute auf die Papiere der spanischen Repsol S.A. aufmerksam machen! Spanien: kein Emerging Market im klassischen Sinne, doch innerhalb Europas verdient dieser Börsenplatz durchaus mehr Beachtung! Bei Repsol nämlich bahnt sich mit der laufenden Handelswoche eine fulminante Charttechnik an, auf die im Idealfall weit mehr erwachsen könnte! Ausschlaggebend für meine positive Einschätzung ist der Break out über die 200-Tagelinie und damit auch über die 10-EUR-Preismarke nach oben. Gerade ein Sprung über eine psychologisch so bedeutsame Schlüsselmarke ist zumeist positiv zu betrachten – das kräftige (bisherige) Wochenplus, dargestellt durch die letzte Candle im obigen Chartbild mit ihrem großen, weißen Kerzenkörper, spricht davon.

Repsol S.A. ist einer der größten Öl- und Gaskonzerne in Spanien mit einem hohen Engagement in Lateinamerika. Was die fundamentale Bewertung anbelangt, so agiere ich im Falle von Repsol mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV2022e) von aktuell 7,6 bei einer kräftigen Dividendenrendite (2022e) von ~6%.

Wie gehts weiter? Der steigende Rohölpreis (Brent Crude am Mittwoch: +1,6%) zieht die Öl-Titel mit nach oben. Eine Entspannung der Corona-Pandemie in Lateinamerika belebt das Geschäft von Repsol zusätzlich. Investmentbanker zeigen sich zumeist positiv für die Repsol-Aktie gestimmt. Aus charttechnischer Sicht ist ein Test der 11,60er-Marke realistisch; damit wäre dann auch ein neues Jahreshoch eingetütet und eine Repsol-Aktie wäre dann wieder so teuer, wie letztmalig im Frühjahr 2020; sprich: wie zu Beginn der Corona-Pandemie. Schlusskurs der Repsol-Aktie am Mittwoch, 22. September, am Börsenplatz Frankfurt: 10,59 EUR (+2,9%). Andererseits könnte die Preislinie bei 9,23 EUR als engmaschige Stop-Loss-Anregung verstanden werden.

Ich wünsche Ihnen eine schöne, zweite Wochenhälfte! Bleiben Sie gesund und trading-aktiv – auch in Europa.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

