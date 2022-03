Repricing Risk: Mögliche Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf Finanzmärkte

Kommentar von Paul O’Connor, Head of Multi-Asset und Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors

Die Auswirkungen des Konflikts in der Ukraine weiten sich aus und die humanitäre Lage ist bedrückend. Es wurden keine nennenswerten Fortschritte in Richtung einer militärischen oder politischen Deeskalation erzielt – vielmehr verschärft sich der politische Konflikt. Infolgedessen steigen die Schätzungen über die möglichen wirtschaftlichen Auswirkungen des Konflikts: Allein in den letzten Tagen einigten sich US-Gesetzgeber auf ein Verbot russischer Ölimporte und EU-Minister haben angekündigt, über die Ausweitung der Beschränkungen für Energieimporte zu beraten. Russland hat mit einer Reaktion gedroht, die schwerwiegende Auswirkungen auf die Erdgaslieferungen nach Europa haben könnte.

Während die Anleger diese Risiken neu zu bewerten versuchten, floss das Geld aus den Vermögenswerten der Eurozone ab. Der EURO STOXX 50 Index ist seit seinem Höchststand von Anfang Januar (5. Januar bis 7. März 2022) um 20 % zurückgegangen – mit größeren Rückgängen in konjunktursensibleren Sektoren wie der Automobilindustrie und den Banken. Die Daten zu den Mittelzuflüssen deuten auf eine Kapitulation der Anleger hin: Ende Februar verzeichneten börsengehandelte Fonds (ETFs) und Investmentfonds die größten wöchentlichen Nettoabflüsse aus europäischen Aktien, die es je gab.

Auch andere Marktkennzahlen zeigen den Umschwung in der Anlegerstimmung. Die Preise für Aktien- und Devisenoptionen deuten nun auf einen Pessimismus gegenüber den Assets des Euroraums hin. Ein Ausmaß, das zuvor nur in der US-Subprime-Krise, der Schuldenkrise im Euroraum und in den ersten Tagen der Corona-Pandemie zu beobachten war (Schaubild 1).

Schaubild 1: Der EURO STOXX Volatility Index spiegelt die Unsicherheit der Anleger wider

Quelle: Refinitiv Datastream, 31. Dezember 2004 bis 4. März 2022. Der EURO STOXX Volatility Index verwendet die Optionspreise des EURO STOXX 50 Index, um einen Hinweis auf die Volatilitätserwartungen des Marktes zu geben. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu.

Die durchschnittliche Aktie der Eurozone werden jetzt mit einem Abschlag von 30 % gegenüber den 12-Monats-Kurszielen der Analysten gehandelt. In den letzten Jahrzehnten wurden Abschläge in dieser Größenordnung nur in den drei zuvor erwähnten Krisen verzeichnet – Phasen der Rezession und erheblichen finanziellen Belastungen. Bewertungsindikatoren untermauern diese Aussage. Die Aktien der Eurozone werden jetzt auf einem 30-Jahres-Tiefststand gegenüber den US-Aktien gehandelt – ein Niveau, das zuletzt während der europäischen Finanzkrise verzeichnet wurde.

Es ist offensichtlich, viele schlechte Nachrichten bereits in den europäischen Aktien eingepreist sind. Solange der politische Ausgang noch so ungewiss ist, kann man sich auf die Einschätzungen der wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen des Konflikts nur schwer verlassen. Die Lage könnte sich noch wesentlich verschlechtern. Zu den beunruhigenden Szenarien gehören ein längerer Krieg, eine Ausweitung des Konflikts auf andere Länder oder eine Eskalation der eingesetzten Waffen.

Vor dem Hintergrund der sich in der Ukraine abspielenden menschlichen Tragödie erscheinen die Aussichten für die europäischen Finanzmärkte düster. Man kann leicht zu dem Schluss kommen, dass eine nachhaltige Belebung des Anlegerrisikos unwahrscheinlich ist, solange kein realistischer Ansatz zur Deeskalation sichtbar wird. Allerdings sind Finanzmärkte zukunftsgerichtet und Markterholungen nach geopolitischen Ereignissen haben oft auch dann stattgefunden, wenn die Risiken rund um ein Schlüsselereignis unverändert hoch waren. Angesichts des Pessimismus, der jetzt in den Assets der Eurozone eingepreist ist, könnte jeder Fortschritt in Richtung politischer Lösungen, die das Ausmaß des Konflikts verringern, ausreichen, um die Stimmung an den Märkten von Angst in Hoffnung umzuwandeln.





Dies sind die Ansichten des Autors zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können von den Ansichten anderer Personen/Teams bei Janus Henderson Investors abweichen. Alle in diesem Artikel erwähnten Wertpapiere, Fonds, Sektoren und Indizes stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf dar.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen, und Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

Die in diesem Artikel enthaltenen Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.