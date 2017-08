RepliGen: Rekordumsatz im 2. Quartal bietet neue Trading-Chance!

RepliGen ist ein relativ kleiner Zulieferer der US-Biotech-Unternehmen, der sich mit Antikörpern, Proteinen und Technologien befasst, die zur Herstellung neuer Medikamente benötigt werden. Am 03. August wurden die Zahlen für das 2. Quartal gemeldet und es konnte ein Rekordumsatz von 32,5 Mio. USD gemeldet werden, was für das 1. Halbjahr 2017 ein Umsatzplus von 16% einbrachte. Außerdem wurde veröffentlicht, dass am 01. August die Übernahme von Spectrum vereinbart worden ist.





Diese Übernahme könnte den Umsatz des Unternehmens um bis zu 50 Mio. Dollar steigern. Im Juni hatte RepliGen nach der ersten Meldung über eine eventuelle Übernahme ein Allzeithoch mit einem Kurs von 45,34 USD markiert und danach erfolgten Gewinnmitnahmen, die den Kurs wieder in einen Bereich bis 40,24 Dollar brachten. Mit den Zahlen hat die Aktie einen Kurssprung hingelegt, der jetzt an einer entscheidenden Stelle steht und wieder in Richtung Allzeithoch führen könnte.