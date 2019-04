Rentner zahlen mehr als 33 Milliarden Euro Einkommensteuer

Derzeit sind rund 4,4 Millionen der 21 Millionen Rentner steuerpflichtig. Sie zahlen über 30 Mrd. Euro Einkommensteuer im Jahr. Von den steuerpflichtigen Rentnern leben allerdings nur knapp 10 % ausschließlich von der gesetzlichen Rente. Die restlichen 90 % stocken die gesetzliche Rentenversicherung mit Nebeneinkünften auf, um ihren Lebensstandard halten zu können.Der FDP-Finanzexperte Frank Schäffler sieht darin weitreichende Konsequenzen: "Durch die immer weiter steigende Steuerlast, ist die gesetzliche Rente für viele nur noch eine Basisabsicherung." Bei der privaten Altersvorsorge kommt aber unter dem Strich noch zu wenig heraus. Der Grund dafür ist, dass die steuerlichen Anreize überwiegend für Anlageformen gesetzt werden, die in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Nur 11 % der Bürger halten daher Aktien und lediglich 16 % Fondsanteile.Aufgrund dessen appelliert der FDP-Abgeordnete Schäffler an einen Wandel im Handeln der Regierung: "Die Bundesregierung muss deutlich bessere Anreize für die private Altersvorsorge schaffen. Die Rentner werden immer mehr zur Melkkuh des Finanzministers. Um das zu ändern müssen wir die Altersvorsorge so gestalten, dass mehr Leute in renditestarke Anlageformen investieren", so Schäffler.Die FAZ berichtet unter https://bit.ly/2VoZmkd