Renommierte Investment Bank empfiehlt Golden Dawn Minerals zum Kauf

Die in Berlin ansässige, renommierte Investment Banking und Equity Research Firma First Berlin veröffentlichte eine umfangreiche Erstanalyse zu Golden Dawn Minerals Inc. Der 37-seitige Report soll in Kürze auch auf deutsch verfügbar sein. Sobald Golden Dawn Minerals weitere Meilensteine erreicht, folgt ein Research-Update ggf. mit Kursziel-Anpassungen.

Die Empfehlung von Analyst Simon Scholes lautet "Kaufen", mit einem Kursziel, das viel Spielraum nach oben gibt, z.B. wenn die Ressourcen der Lexington-Grenoble und Golden Crown Minen vergrössert werden können oder andere "Opportunitäten" realisiert werden. In diesem Zusammenhang ist folgender Absatz von Seite 5 "Opportunitäten" höchst interessant (frei übersetzt aus dem Englischen):

"Mögliche Nutzung der Republic Mill Verarbeitungsanlage von Kinross in Washington:Das Kettle River-Buckhorn Projekt von Kinross, das sich in der Nähe der Greenwood Mining Camp Grundstücke von GOM befindet, ging im 2. Quartal 2017 das Erz aus. Die Republic Mill von Kinross befindet sich im US-Bundesstaat Washington nahe der USA-Kanada-Grenze bzw. 20 km von der Lexington-Grenoble Mine entfernt. Sowohl die Schliessung als auch ein Wartungszustand ("care and maintenance") der Republic Mill wären kostspielige Optionen für Kinross. Wir denken, dass es wahrscheinlich ist, dass GOM und Kinross zu einer Vereinbarung kommen werden, was GOM erlaubt, die Republic Mill zu benutzen, um ihr Erz dort zu verarbeiten. Ein Deal dieser Art könnte die Produktion von einem Engpass verschonen, sofern GOM erfolgreich bei der Ableitung der oben genannten Ressourcen ist und sich diese als wirtschaftlich herausstellen."

Kinross beschäftigt etwa 140 Minenarbeiter in der Kettle River-Buckhorn Goldmine und 90 Angestellte in der Republic Mill, die allesamt in Washington leben. "Wenn wir morgen nicht mehr da wären, so würden neben unseren Arbeitern noch 380 weitere Jobs betroffen sein", sagte ein Angesteller von Kinross (Quelle: Statesmanexaminer).

Die vollständige Erstanalyse von First Berlin kann auf der Webseite von Rockstone Research ingesehen werden.

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Golden Dawn Minerals Inc.

Unternehmen: Golden Dawn Minerals Inc.

ISIN: CA3808956070

Anlass der Studie: Initiation

Empfehlung: BUY

seit: 02.08.2017

Kursziel: 0.36

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Simon Scholes

Zusammenfassung: Golden Dawn Minerals (GOM) hat eine Landfläche von 14.700 Hektar im Greenwood-Minenlager in der südlichen Zentralregion British Columbias erworben. Aus heutiger Perspektive sind die wertvollsten Teile dieses Assets eine moderne Verarbeitungsanlage und zwei Gold-Kupfer-Minen (Lexington-Grenoble und Golden Crown), von denen wir erwarten, dass die Produktion in Q1 2018 bzw. Q1 2019 beginnen wird. Im Jahr 2008 veranlasste der gesunkene Goldpreis und eine hohe Schuldenlast den Vorbesitzer, die Förderung in Lexington-Grenoble acht Monate nach deren Beginn zu stoppen. GOM konnte die beiden Minen und die Verarbeitungsanlage im Jahr 2016 am unteren Ende des Bergbauzyklus für 10% der vom vorherigen Betreiber investierten Summe erwerben. GOM besitzt weitere 12.700 ha. Land angrenzend an die Liegenschaften, wo sich die Lexington-Grenoble-/Golden Crown-Minen und die Mühle befinden. Auf dieser Fläche befinden sich ca. 30 in der Vergangenheit genutzte Minen und weit über 70 Mineralvorkommen. Unser Kursziel von CAD0,36 ist post-money nach einer Kapitalerhöhung von CAD10 Mio. Es basiert hauptsächlich auf einer DCF-Bewertung der Lexington-Grenoble- und Golden Crown-Minen und unserer Schätzung des Wertes der Verarbeitungsanlage. Unsere Empfehlung ist Kaufen. (Quelle: DGAP/Equitystory)

Auf der Webseite von Golden Dawn Minerals gibt es neuerdings eine Video-Rubrik, mit neuen Animationen und Drohnen-Aufnahmen der Projekte.

Rockstone Site Visit Report (29. Mai 2017)

Siehe vollständigen Report mit Drohnen-Videos auf der Webseite von Rockstone Research.



Siehe aktuelle technische Analyse zum Gold- und Silberpreis (inklusive HUI- und USD-Index) auf der Webseite von Rockstone Research.

Company Details

Golden Dawn Minerals Inc.

#318 - 1199 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6E 2R1 Canada

Telefon: +1 604 221 8936

Email: allinfo@goldendawnminerals.com





Aktien im Markt: 108.970.865







Kanada Symbol (TSX.V): GOM

Aktueller Kurs: $0,265 CAD (01.08.2017)

Marktkapitalisierung: $29 Mio.CAD







Deutschland Symbol / WKN (Frankfurt): 3G8A / A1XBWD

Aktueller Kurs: €0,186 EUR (01.08.2017)

Marktkapitalisierung: €20 Mio. EUR

