ReneSola-Aktie erhalten Dämpfer wegen China! - Aktienanalyse

Aktienanalyst Justin Clare vom Investmenthaus Roth Capital empfiehlt die Aktien von ReneSola Ltd. (ISIN: US75971T3014, WKN: A2DLEP, Ticker-Symbol: VQKB, NYSE-Euronext-Symbol: SOL) laut einer Aktienanalyse nunmehr zu verkaufen.



Die neue Solarpolitik von China sei deutlich schlimmer als befürchtet, so die Analysten von Roth Capital.



Nach Ansicht des Analysten Justin Clare könnten die Installationen von ReneSola Ltd. in China die Erwartungen verfehlen.



In ihrer ReneSola-Aktienanalyse stufen die Analysten von Roth Capital den Titel von "neutral" auf "sell" zurück und reduzieren das Kursziel von 2,80 auf 2,00 USD.









ReneSola Ltd. (ISIN: US75971T3014, WKN: A2DLEP, Ticker-Symbol: VQKB, NYSE-Euronext-Symbol: SOL) zählt zu den weltweit führenden Photovoltaik-Produzenten mit einem eigenen Forschungs- & Entwicklungsteam und einer fortgeschrittenen Produktionsausrüstung. ReneSola produziere Silizium- und Polysilizium-Wafer sowie Solarmodule. Der Unternehmenssitz befindet sich in China.