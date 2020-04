Rendite zehnjähriger italienischer Staatsanleihen wieder über zwei Prozent

Die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatsanleihe steigt seit vier Wochen wieder kontinuierlich an. Betrug die Rendite am 26. März noch 1,18 Prozent, ist sie inzwischen auf 2,16 Prozent angestiegen. Der Internationale Währungsfonds schätzt die Staatsverschuldung Italiens nach zuletzt 136 Prozent nun auf 155,5 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Ratingagentur Standard & Poor‘s überprüft in der laufenden Woche das Rating von Italien. Gegenwärtig wird Italien mit BBB bewertet, jedoch mit negativem Ausblick. Eine Herabstufung Italiens auf BBB- würde die letzte Stufe für Investment Grade-Anleihen bedeuten. Darunter würden italienische Staatsanleihen als Junk Bonds definiert.

Die anderen zehnjährigen Staatsanleihen der von der Corona-Pandemie ebenfalls besonders betroffenen Länder weisen eine bei weitem geringere Rendite auf. Die Rendite der zehnjährigen spanischen Staatsanleihe liegt bei 1,10 Prozent, die der französischen bei 0,10 Prozent und die der deutschen zehnjährigen Bundesanleihe im Vergleich bei -0,46 Prozent. Damit sind die Renditespreads zwischen den Ländern in den letzten Wochen wieder deutlich gestiegen, nachdem die EZB Mitte März ihr Anleihenkaufprogramm (Pandemic Emergency Purchase Programme – kurz PEPP) im Gegenwert von 750 Milliarden Euro angekündigt hatte. Das Anleihenkaufprogramm umfasst nicht nur Staatsanleihen, sondern auch Unternehmensanleihen und Unternehmenskredite.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.