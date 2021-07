Rendite durch Diversifikation und Edelmetalle sichern

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Hier stehen Royalty-Gesellschaften im Blickpunkt und unter den Edelmetallen vor allem auch Silber

Die besonderen chemischen Eigenschaften machen Silber zu einem Bestandteil im mehr als 40.000 Produkten. Bei einem Elektroauto ist rund dreimal so viel Silber verbaut als in einem herkömmlichen Fahrzeug. Handy, Laptops oder Computerchips, sie alle brauchen Silber. Und bei der weltweiten zunehmenden Elektromobilität dürfte die Silbernachfrage deutlich ansteigen. Dass die E-Fahrzeuge nicht mehr aufzuhalten sind, sieht man gerade am Quartalsergebnis von Tesla. Der Autobauer hat zum ersten Mal mehr als eine Milliarde US-Dollar an Gewinn gemacht, ein Meilenstein für Elon Musk.





Silber und Gold könnten auch davon profitieren, dass das Risiko einer steigenden Inflation mehr Anleger in die sicheren Häfen zieht. Und die sicheren Häfen werden dann angesteuert, wenn Ungemach und Krisen drohen. Ob es zu einem erneuten starken Aufflammen der Pandemie kommt oder nicht, ist ungewiss. Auch aus geopolitischer Sicht könnten Unsicherheiten entstehen. Denn US-Präsident Joe Biden scheint mit China und Russland ähnlich hart wie sein Vorgänger zu verfahren. Das birgt Risiken für den weltweiten Handel. Auch die enorme Verschuldung von vielen Volkswirtschaften ist problematisch. Höhere Zinsen scheinen angesichts dieser Schulden kaum möglich, denn man fürchtet, dies würde auf Kosten des Wirtschaftswachstums gehen.





Etwas Vorsorge mit den Edelmetallen und vielleicht noch dazu im Royalty-Bereich, um eine Diversifizierung wie diese Gesellschaften sie bieten, gleich mitzunehmen, wäre jetzt eine nicht zu unterschätzende Idee. In Frage kämen zum Beispiel Empress Royalty oder Osisko Gold Royalties. Empress Royalty besitzt ein Explorationsportfolio in Kanada, bestehend aus 12 Goldprojekten und einem Kupfer-Zink-Projekt. In Mexiko und Afrika verfolgt das Unternehmen drei Entwicklungsprojekte. Osisko Gold Royalties punktet mit mehr als150 Edelmetallabnahmen und Lizenzgebühren in Nordamerika.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Gold Royalties (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-royalties-ltd/).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.