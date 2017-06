Rendite im Nullzinsumfeld einfahren

Obwohl die Wirtschaft in der Euro-Zone Fahrt aufnimmt, kennt EZB-Chef Mario Draghi kein Pardon und druckt weiter fleißig Geld. Die Börsen scheint es zu freuen, der DAX kratzt weiterhin am Allzeithoch, auch wenn sich der wichtigste deutsche Aktienindex zur Zeit in einer Seitwärtsbewegung befindet (Wir empfehlen die Inlineroderaus unserer-Liste). Investoren suchen derweil weiter verzweifelt nach Rendite. Mit welchen Papieren lässt sich dem Zinstief entkommen? Wir schauen uns Zinsalternativen deran.

Die Entwicklung am US-Anleihenmarkt verblüfft viele Investoren. Obwohl die US-Notenbank bei der Sitzung am 14. Juni die Leitzinsen erneut angehoben und zugleich Details veröffentlicht hat, wie die Bilanzsumme der Fed durch den allmählichen Verkauf von Staats- und Hypothekenanleihen abgebaut werden soll, steigen die Zinsen für zehnjährige Anleihen nicht etwa, sondern sinken. So liegen sie mit 2,15 Prozent in der Nähe des tiefsten Niveaus seit Anfang November, also kurz nach dem Wahlsieg von Donald Trump. Der Zinsrückgang zeigt die sich deutlich eintrübenden Perspektiven für die US-Wirtschaft klar an. Während Konjunkturdaten seit Mitte März deutlich schwächer ausfallen als erwartet, befürchten Investoren, dass die Fed mit immer neuen Zinserhöhungen die Wirtschaft noch stärker abwürgt. Daher flüchten Investoren in zehnjährige Anleihen, woraufhin die Zinsen sinken.

Bilanzsumme der EZB schießt nach oben

Die sinkenden US-Zinsen ziehen auch jene in der Euro-Zone mit nach unten, zumal die Bilanzsumme der EZB durch die massiven Anleihenkäufe um 60 Mrd. Euro pro Monat wächst und zuletzt auf den Rekord von 4,23 Billionen Euro nach oben geschossen ist. Das sind fast 40 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung der Euro-Zone, eine horrende Zahl. So sind die Zinsen für zehnjährige Bundesanleihen auf 0,25 Prozent gefallen, gegenüber dem Hoch vom April von 0,44 Prozent. Die Zinsen könnten im Rückwärtsgang bleiben, denn bei einer Abkühlung der US-Wirtschaft trüben sich auch die Perspektiven für die exportabhängigen Unternehmen der Euro-Zone allmählich ein. Wie können Anleger dem Zinstief konkret entgehen?

Zinsalternativen

Eine Möglichkeit ist mit einer Anleihe der IKB Deutsche Industriebank. Das Institut fokussiert sich vor allem auf mittelständische Unternehmen. Das Papier mit der WKN A2E4QB befindet sich in der Zeichnung. Die dreijährige Festzinsanleihe mit einer Laufzeit bis zum 20. Juli 2017 hat einen Kupon von 1,1 Prozent. Das Papier, das ab dem 20. Juli 2017 an den Börsen in Düsseldorf und Frankfurt gehandelt wird, kann sich nicht nur im Vergleich zur „Rendite“ zehnjähriger Bundesanleihen, sondern gerade auch gegenüber dreijährigen mehr als sehen lassen: deren Zins liegt bei minus 0,61 Prozent, wie das Papier mit der WKN 113540 und einer Laufzeit bis Juli 2020 zeigt.

Eine ähnlich kurzlaufende US-Anleihe (WKN A1Z4SA) bietet zwar eine Rendite von 1,57 Prozent. Allerdings haben Anleger dabei ein Währungsrisiko. Sollte der Euro gegenüber dem Dollar weiter steigen, weil die Konjunkturdaten in der Euro-Zone erst einmal ansprechend bleiben könnten, würde das hierzulande auf den Kurs der Anleihe drücken.

Anleger sollten den Anleihenmarkt weiter genau beobachten. Obwohl die Fed die Geldpolitik weiter verschärfen dürfte, könnten die Zinsen in den USA und der Euro-Zone im Rückwärtsgang bleiben. Mit ausgewählten Anleihen können Anleger dem Zinstief trotzen.

