Renault-Finanztochter emittiert Floater

Auch die RCI Banque hat jüngst den Kapitalmarkt angezapft und eine Floater-Anleihe (WKN:A19FWD) begeben. Das Papier im Volumen von 750 Millionen Euro ist am 14.03.2022 fällig und kann zu einer Stückelung von 1.000 Euro nominal gehandelt werden. Der Floater-Kupon orientiert sich am 3 Monats Euribor (EUR003M) + 67 Basispunkte. Die Zinsanpassung erfolgt immer zum 14. März/Juni/September/Dezember. Aktuell beträgt der Kupon 0,341 Prozent.Die RCI Banque S.A. (Renault Credit International) ist ein Finanzdienstleister und eine 100-prozentige Tochter des Automobilherstellers Renault und eine der größten Banken in Frankreich.