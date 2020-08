Relief Therapeutics-Aktie: Das macht Hoffnung!

Um die Relief-Therapeutics-Aktie ist es in letzter Zeit erschreckend ruhig geworden. Noch Anfang August schossen die Kurse in die Höhe, als das Unternehmen ernsthafte Aussichten auf die Zulassung eines Wirkstoffs zur Behandlung von COVID-19-Patienten machte. In der Folge beförderten die Börsianer die Aktie des Schweizer Unternehmens zeitweise um mehr als 2.000 Prozent (!) aufwärts. Neuigkeiten gab es seither nicht mehr zu hören, was sich im Aktienkurs widerspiegelt. Obwohl weitere Kursexplosionen ausblieben, lassen die Kursbewegungen der letzten Wochen durchaus noch hoffen.

Das Rekordhoch bei 0,80 Euro hat die Relief Therapeutics-Aktie bisher nicht wieder ins Visier genommen. Seit das Papier auf ein Zwischentief bei 0,36 Euro gefallen war, entwickelt es sich jedoch wieder stetig aufwärts. Mittlerweile haben die Kurse sich wieder bis auf 0,51 CHF gemausert und lassen im Chart einen klaren Aufwärtstrend erkennen. Obwohl sich am vergangenen Freitag nichts weiter getan hat, muss das noch nicht das Ende der Aufwärtsbewegung sein. Aber auch bei den jetzigen Kursen haben die Anleger keinen Grund, sich zu beschweren. Trotz einer Phase der Korrektur stehen seit Anfang August Kursgewinne von rund 1.600 Prozent unter dem Strich.

In näherer Zukunft bleibt den Anlegern kaum mehr übrig, als abzuwarten. In welche Richtung es langfristig geht, hängt so gut wie ausschließlich vom Newsflow ab. Weitere gute Nachrichten bei den laufenden Forschungen werden die Relief Therapeutics-Aktie beinahe zwangsläufig wieder in die Höhe befördern. Umgekehrt besteht aber ein nicht zu verachtendes Risiko. Sollten wir negative Entwicklungen zu sehen bekommen, kann es sehr schnell wieder bergab gehen. Im schlimmsten Fall stürzt der Titel wieder auf den Status eines Pennystocks herab, wo er sich vor Corona über Jahre befand. Langweilig wird es so schnell aber sicher nicht.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.