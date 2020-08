Relief Therapeutics Aktie: So spektakulär unspektakulär wie lange nicht!

Die Aktie von Relief Therapeutics hat an der Schweizer Börse SIX am Freitag bis zum Mittag um gut zwei Prozent auf 0,495 Franken nachgegeben. Bereits am Vortag waren die Papiere des schweizer Unternehmens, das an einem experimentellen Covid-19-Medikament forscht, leicht auf 0,508 Euro zurückgegangen. Insgesamt beläuft sich das Wochenminus bei der Relief-Aktie auf aktuell 3,5 Prozent. Für den zuletzt höchst volatilen Titel ist das so spektakulär unspektakulär wie lange nicht. Die Börsenwelt wartet offenbar zunächst auf weitere Fortschritts-Meldungen von Relief Therapeutics im Kampf gegen das Virus.

Besser als Remdesivir?

Noch Ende Juli wurden die Papiere von Relief Therapeutics bei lediglich 0,033 Franken an der SIX gehandelt. Nachdem die Gesellschaft Anfang August erste Resultate ihres Wirkstoffs Aviptadil (RLF-100) bekannt gegeben hatte, war der Markt zunächst euphorisiert, die Aktie schoss nach oben auf bis zu 0,70 Franken. Der Verwaltungsratspräsident von Relief Therapeutics, Raghuram Selvaraju, zeigte sich im Gespräch mit der Schweizer «Finanz und Wirtschaft» zudem optimistisch: „Wir hoffen, dass Aviptadil bessere Resultate als Remdesivir liefert“, sagte er. Das Medikament von Gilead wies laut des Berichts „als erstes und bisher einziges in einer wissenschaftlichen Studie einen positiven Effekt auf den Krankheitsverlauf auf und hat eine Notfallzulassung erhalten“.

Relief Therapeutics hat erste Befunde eingereicht

Ob Relief Therapeutics dies auch gelingen wird, ist nach wie vor offen: Allerdings wurden klinische Befunde mit den ersten 21 Patienten, die mit Aviptadil behandelt wurden, bereits zur Begutachtung bei einer führenden wissenschaftlichen Zeitschrift eingereicht, wie Relief laut des Branchenportals cash.ch Ende vergangener Woche mitteilte. Die Ergebnisse zeigten, „dass einige kritisch kranke Patienten mit COVID-19 bei der Behandlung mit RLF-100 eine wesentliche klinische Verbesserung erfuhren“, wurde aus einer Mitteilung zitiert. Das gilt es nun auf breiterer Basis zu bestätigen.

Vergessen Sie alles bisher Dagewesene!

Diese unscheinbare deutsche Aktie wird in Zukunft nur noch steigen … deshalb sollten Sie auf gar keinen Fall zögern und sofort investieren. Denn dieses eine Unternehmen besitzt jetzt die Schlüsseltechnologie, die das Internet der Zukunft benötigt.

Dieses Unternehmen steckt dahinter …

Disclaimer

Die auf finanztrends.info angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information. Die hier angebotenen Beiträge stellen zu keinem Zeitpunkt eine Kauf- beziehungsweise Verkaufsempfehlung dar. Sie sind nicht als Zusicherung von Kursentwicklungen der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren ist risikoreich und birgt Risiken, die den Totalverlust des eingesetzten Kapitals bewirken können. Die auf finanztrends.info veröffentlichen Informationen ersetzen keine, auf individuelle Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Es wird keinerlei Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden übernommen. Finanztrends.info hat auf die veröffentlichten Inhalte keinen Einfluss und vor Veröffentlichung sämtlicher Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen o.ä. Demzufolge kann bezüglich der Inhalte der Beiträge nicht von Anlageinteressen von finanztrendsw.info und/ oder seinen Mitarbeitern oder Organen zu sprechen sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen usw. gehören nicht der Redaktion von finanztrends.info an. Ihre Meinungen spiegeln nicht die Meinungen und Auffassungen von finanztrends.info und deren Mitarbeitern wider. (Ausführlicher Disclaimer)