Relativ ausgeglichener Handel

in der 9. Berichtswoche vom 1. bis 5. März beobachteten wir einen relativ ausgeglichenen Handel, bei dem sich die Käufe und Verkäufe annähernd die Waage hielten - bei leichtem Übergewicht der Verkäufe. Der Handel mit Aktien machte mehr als die Hälfte des Umsatzes aus.Bis Ende der Berichtswoche waren die Aktienmärkte im Rückwärtsgang, besonders mit dem Nasdaq 100 ging es kräftiger nach unten. Selbst die von uns erfassten Depots der konservativen Risikoklasse legten im Zweiwochen-Abstand den Rückwärtsgang ein: Es ging von 161,52 auf 159,68 Indexpunkte. Die YTD-Performance unterschritt damit denkbar knapp die Null-Linie (minus 0,01).Noch kräftiger sank der Index der moderat dynamischen Gruppe: hier ging es von 220,31 auf 213,54 Indexpunkte. Die YTD-Performance stand am Ende der Berichtswoche bei minus 0,95 Prozent. Dies ist jedoch nur eine Momentaufnahme in einem vermutlich ungünstigen Augenblick. Aber sicher wissen tun wir dies nicht. Vielleicht wüssten wir es ein wenig besser, wenn wir auf Basis unserer Gehirnscans prognostizieren könnten.Denn eine Gruppe um den Neurowissenschaftler Brian Knutson (Stanford) berichtet in einer ganz frischen Studie, dass die durch bildgebende Verfahren gemessenen Gehirnaktivitäten einer Gruppe von Probanden im Durchschnitt Aktienpreisbewegungen zutreffender prognostizieren konnten, als dies den Probanden mit ihren Prognosen gelang ("Brain activity foreshadows stock price Dynamics"; The Journal of Neuroscience, March 8, 2021). Die gemessenen Gehirnaktivitäten sind die physiologischen Entsprechungen sogenannter "antizipatorischer Affekte". Demnach ist diese Untersuchung eine weitere Variation der Hypothese, dass bestimmte Gefühle bei der Aktienprognose gerade im Zusammenhang mit einer Art von unbewusster „Weisheit der Vielen“ einer bewussten Prognosebildung überlegen seien.