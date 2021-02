Rekordzahlen & Rückzug bei Amazon

1. Gamestop (WKN A0HGDX)

Die Gamestop-Aktie bleibt bei den Stuttgarter Anlegern weiterhin ein Thema und verliert an einem volatilen Handelstag 8,1% auf 76,26 Euro. Berichten zufolge will US-Finanzministerin Yellen bereits morgen ein Treffen mit der US-Börsenaufsicht SEC, der Terminmärkte-Behörde und der Notenbank Fed abhalten. Diese sollen diskutieren, ob die jüngsten Turbulenzen mit Anlegerschutz und fairen Märkten vereinbar sind.



2. CureVac (WKN: A2P71U)

Mit einem Plus von 6,7% ist CureVac am Mittwoch Umsatzspitzenreiter in Stuttgart. Das Tübinger Unternehmen will zusammen mit dem britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline Impfstoffe für Mutationen des Coronavirus entwickeln. Die beiden Konzerne starten sofort mit der Entwicklung und rechnen bei einem Erfolg mit der Zulassung im nächsten Jahr.



3. Amazon (WKN: 906866)

Hohe Umsätze verzeichnet heute in Stuttgart auch die Amazon-Aktie, die leicht fester notiert. Der Online-Riese konnte beim Umsatz erstmals innerhalb eines Quartals die Marke von 100 Milliarden US-Dollar durchbrechen, der Nettogewinn wurde mehr als verdoppelt. Zeitgleich kündigte Unternehmensgründer Jeff Bezos an, seinen Vorstandsvorsitz im Herbst an Andy Jassy, den Leiter der boomenden Cloud-Sparte, abzugeben.