Rekordverdächtige Goldproduktion und monatliche Dividende

der erste Paukenschlag lief in Form der aktualisierten Goldproduktionsprognose für den Januar 2022 über die Ticker. Demnach förderte GCM Mining (WKN: A2DQSF) seine kolumbianische ‚Segovia‘-Mine im ersten Monat des noch jungen Jahres großartige 16.474 Unzen Gold zutage. Verglichen zum Januar des Vorjahres, wo 15.055 Unzen produziert wurden, entspricht das einem Anstieg von fast 10 %, bzw. rund 1.420 Unzen.

Ebenso nach oben drehte ‚Segovias‘-Gesamtproduktion 2021 gegenüber 2020. Per Ende Januar 2022 meldete das Unternehmen eine phänomenale Produktion von 207.808 Unzen Gold, die gut ein Prozent über dem Vorjahr lag.

Gehalte und Verarbeitungsleistung drehen auch 2022 nach oben!

Mit 42.015 Tonnen pro Monat, umgerechnet rund 1.355 Tonnen pro Tag, legte sich die ‚Maria Dama‘- Anlage auf ‚Segovia‘ mächtig ins Zeug und übertraf damit die 41.426 Tonnen, bzw. 1.336 Tonnen pro Tag aus dem Zeitraum Januar 2021 damit um fast 600 respektive 20 Tonnen. Aber damit noch nicht genug, so wird bis Ende März die Erweiterung der fleißigen Anlage soweit abgeschlossen sein, dass danach täglich 2.000 Tonnen verarbeitet werden können.

Neben der beachtlichen Quantität legte ‚Maria Dama‘ aber auch in Sachen Qualität noch eine Schippe drauf. Entsprechend lagen die ‚Segovia‘-Kopfgrade im Januar 2022 im Schnitt bei 13,5 g/t Au, was einem Plus von ziemlich genau 1,0 g/t Au gegenüber dem Januar 2021 mit 12,6 g/t Au entspricht.

Dieser tollen Performance wollte die Ende 2021 in (Test)-Betrieb genommene polymetallische Anlage natürlich in nichts nachstehen und näherte sich mit 107 Tonnen täglich verarbeitetem Abraum-Erz weiter seiner Vollkapazität von 200 Tonnen pro Tag. „Unten raus“ kamen dabei im Januar 2022 insgesamt 81 Tonnen Zinkkonzentrat und 85 Tonnen Bleikonzentrat. Diese sollen noch im laufenden Quartal verschifft werden und eine zahlbare Produktion von etwa 63.000 Pfund Zink, 97.000 Pfund Blei, 8.500 Unzen Silber und um die 50 Unzen Gold ergeben.

Aber wie gesagt, das soll nur der Anfang sein, denn GCM bleibt weiterhin optimistisch, dass die polymetallische Anlage auf ‚Segovia‘ bis Ende der ersten Jahreshälfte 2022 die ihr zugedachte Betriebskapazität von eben 200 Tonnen/Tag erreichen wird.

Fazit: Mit Spannung erwartet!

Die aktualisierte Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen sowie die Dividendenentscheidung!

Während das Tagesgeschäft kaum besser laufen könnte, dürfte die Spannung der Aktionäre im laufenden Quartal dennoch einmal stark ansteigen! Dann nämlich wird GCM Mining seine fette Ausbeute auf den ‚Counter‘ legen und sowohl seine Finanzergebnisse für das vierte Quartal sowie für das Gesamtjahr 2021 und auch seine Prognosen für 2022 vorlegen. Obendrein kann noch mit der aktualisierten Mineralreserven- und Ressourcenschätzungen gerechnet werden.

Spätestens bis dahin laufen sich die Investoren ungeduldig warm, um vermutlich dann schnell zugreifen zu können. Wer das allerdings bereits getan hat, oder zum Geschäftsschluss 28. Februar 2022 GCM Mining (WKN: A2DQSF)-Aktionär ist, der wird am 15. März mit einer Dividende von 0,015 CAD pro gehaltener Stammaktie- belohnt.





