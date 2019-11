Rekordrallye USA – Asien verhalten - Dax leicht im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV Nachrichten"Wir sind in den letzten Geburtswehen eines sehr wichtigen Abkommens", die Gespräche liefen "sehr gut". US Präsident Trump hatte am Abend mit solchen Aussagen den US Börsen zu Rekorden verholfen. Fernost - vor allem China – war da weitaus zögerlicher.Investoren trauten dem Thanksgiving Braten nicht. Auch hierzulande sind Anleger vorsichtig. Thomas Metzger vom Stuttgarter Bankhaus Bauer warnt: Zu oft war schon zu hören, dass man kurz vor einer Einigung stehe, ohne dass dann wirklich etwas passiert ist. Insofern bleiben viele Anleger weiter misstrauisch. Der Dax startet zunächst freundlich mit einem Plus von 0,3% und bleibt damit in Reichweite des Jahreshochs bei 13.374 Punkten. Allerdings geht den Anlegern schon bald die Puste aus. Der MDax hatte am Vortag einen Rekord erreicht.Bremsenspezialisten Knorr-Bremse enttäusch die Anleger. Zwar hatte der Markt schon erwartet, dass die Zahlen wegen des schwachen LKW Marktes belastet sind. Die Zahlen für das dritte Quartal sind noch schlechter als befürchtet, sagte ein Händler. Zwar bestätigt Knorr Bremse die Prognose, doch die Anleger sind eher skeptisch, was die Gewinnerwartung angeht.Der Spezialist für Gewerbeimmobilien Aroundtown wächst weiter. In den ersten neun Monaten steigert Aroundtown die Mieteinnahmen und den Gewinn kräftig und erhöht die Prognose. Die Nettomieteinnahmen kletterten im Jahresvergleich auch dank Zukäufen um 22 % auf 555 Millionen Euro. Das operative Ergebnis stieg um 25 % auf 371 Millionen Euro. Netto bleiben 1,5 Milliarden Euro – ein Plus von 6%. Die Zahlen sind besser als erwartet und die Prognoseanhebung im Zuge der Fusion mit TLG Immobilien kommt gut an. Aroundtown klettern über 4%. Auch TLG liegen vorneSchmerzmittel-Firmen könnte in den USA großer rechtlicher Ärger drohen. Die Justizbehörden prüfen, ob Hersteller und Händler abhängig machender Opioide gegen das bundesweite Suchtmittelgesetz "Controlled Substances Act" verstoßen haben. Die Ermittlung stehe aber noch am Anfang. Damit stellen die Behörden faktisch die Schmerzmittelhersteller auf die gleiche Stufe wie Drogendealer. In den USA gibt es angeblich ein ernst zu nehmendes Problem Schmerzmittel-Epidemie mit Hunderttausenden Toten durch Überdosierungen.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.