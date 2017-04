Rekordrally mit Federer-Effekt

Zwischen Sport und den Aktien gibt es eine Reihe von Gemeinsamkeiten. Wer erfolgreich sein will braucht Strategie, Durchhaltevermögen und Ehrgeiz. Eine weitere Gemeinsamkeit liegter sich in den Kursverläufen und den immer wiederkehrenden Ereignissen. Niemand hat eine Glaskugel, aber es wäre nicht ungewöhnlich wenn auf die derzeitige Rally eine kräftige Korrektur folgt, die uns zu alten Kursmarken zurück führt. Absicherung gibt’s mit dem Inliner. Derzeit agiert der DAX wie Roger Federer. Ohne viel Aufsehen erfolgreich und vielleicht in der besten Form aller Zeiten. Beim DAX zeigt sich dies wohl in der nächsten Woche mit einem Rekordhoch. Der Schweizer steht am Sonntag gegen Rafael Nadal im Finale des Masters in Miami. Das gleiche wie Finale wie vor 13 Jahren im Jahr 2014. Damals war NASDAQ der Titelsponsor des Turniers. Der gleichnamige Index hat seitdem rund 250 Prozent an Wert gewonnen. Genug der Vergleiche – wir empfehlen jedem, der Zugang zu Sky hat, sich das Finale heute gegen 19.00 Uhr anzusehen und blicken auf die Woche an den Aktienmärkten

Unterstützung kommt für den deutschen Aktienmarkt gleich von mehreren Seiten: Während die US-Wirtschaft zum Jahresende 2016 etwas stärker zulegte als erwartet, legte in China der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes auf den höchsten Stand seit April 2011 zu. Hingegen war in Deutschland die Inflationsrate im März erstmals seit knapp einem Jahr wieder auf dem Rückzug. Damit sinkt auch der Druck auf die EZB, Änderungen am lockeren geldpolitischen Kurs vorzunehmen.

Unter dem Strich lassen die zuletzt positiven Überraschungen bei zahlreichen Konjunkturdaten viele Investoren aber wieder mutiger in die Zukunft blicken. Auch ohne Unterstützung durch Trump scheinen die Optimisten derzeit die besseren Karten zu haben. Zuletzt ist die Stimmung der US-Verbraucher auf den höchsten Stand seit mehr als 16 Jahren gestiegen. Gerade für die amerikanische Konjunktur ist dies von großer Bedeutung: Der private Konsum steht für gut zwei Drittel der Wirtschaftskraft.

DAX profitiert vom schwachen Euro

Der Euro fiel in den vergangenen vier Tagen von 1,09 Dollar auf aktuell 1,07 Dollar. Einer der Hauptprofiteure der Euro-Abwertung sind die stark auf den Export ausgerichteten deutschen Unternehmen: Mit der Euro-Abwertung verbessern sich deren Wettbewerbschancen auf den Weltmärkten.

