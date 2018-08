Rekordjagd an der Wall Street schiebt DAX an

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Bis gestern Nachmittag schienen sich die Marktteilnehmer auf dem Frankfurter Handelsparkett zu langweilen. Der DAX bewegte sich nicht großartig von der Stelle. Impulse kamen dann von der Wall Street. Dow Jones & Co. setzten ihre Rekordjagd fort und schoben den deutschen Leitindex an. Trotz der jüngsten Schützenhilfe aus Übersee dürften die Anleger hierzulande ein wenig neidisch sein. Bereits seit einiger Zeit hat der DAX gegenüber den US-Indizes das Nachsehen.

Heute dürfte das heimische Börsenbarometer zuerst mit leichten Kursabschlägen in den Tag starten. Vorbörslich sehen wir den DAX bei 12.541 Punkten, rund 0,2% unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Termine des Tages

D : Arbeitslosenzahl August (09:55 Uhr)

EWU : Wirtschaftsstimmung August (11:00 Uhr)

D : Verbraucherpreise August (14:00 Uhr)

Charttechnik

Im späten Handelsverlauf hat sich der DAX wieder gen Norden bewegt. Das charttechnische Kursziel lautet weiterhin 12.660/12.686 Punkten. In diesem Bereich liegen im Tageschart die untere Begrenzung der Schiebezone, der kurzfristige Abwärtstrend sowie die einfache 200-Tage-Linie. Nach unten sichert die waagerechte Trendlinie bei 12.490 Zählern ab. Zuvor verläuft der 50-Tage-Durchschnitt, der jedoch weiterhin fällt und zur Vorsicht mahnt. Aber auch die derzeitig fehlende Dynamik könnte dem DAX einen Strich durch die Rechnung machen.

DAX auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Der Inhalt dieses Artikels stellt keine Finanzanalyse dar. Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegen. Diese Werbemitteilung wird Ihnen von IG Markets Limited (IG) zur Verfügung gestellt. Hierbei handelt es sich um die unverbindliche Meinung und Markteinschätzung, welche eine individuelle Anlageberatung nicht ersetzen kann. Die Inhalte werden von IG nach erforderlicher Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit erstellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information und stellen weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder sonstigem Handel von Contracts for Difference (CFDs) der genannten Investmenttitel dar. Der Inhalt dieser Werbemitteilung stellt keine Anlageberatung bzw. -empfehlung dar. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bevor Sie aufgrund von Informationen dieser Publikation handeln, sollten Sie weiteren Rat bei einem Finanzberater oder Finanzfachmann einholen. IG besitzt gem. WpHG §34 weder Long noch Short Positionen in den erwähnten Titeln oder dergleichen Finanzinstrumente auf die besprochenen Titel. Mitwirkende Personen können im Besitz der besprochenen Finanzinstrumente sein. Dadurch entsteht grundsätzlich die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes. Die Informationen und Daten in den besprochenen Finanzinstrumenten stammen aus zuverlässigen Quellen, jedoch übernimmt IG keine Gewähr bezüglich der Korrektheit und Vollständigkeit der wiedergegebenen Informationen und Daten.

Risikohinweis: CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter (12 Monate zum 1. Juli 2018). Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bei professionellen Kunden können Verluste Einlagen übersteigen.