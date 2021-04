Rekordjagd in der Pandemie

Außerhalb der Finanzpresse werden die Rekordstände bei vielen Börsenindizes in diesen Wochen mit Erstaunen kommentiert. Wie können Aktien auf Allzeithochs notieren, wenn wir uns noch immer in einer weltweiten Pandemie befinden?

Bezogen auf den DAX ist die Erklärung recht einfach. Zum einen sind die von den Schließungen betroffenen Bereiche (Gastronomie, Gastgewerbe, Kultur) nur selten an der Börse notiert, zum anderen profitiert der deutsche Export von der wirtschaftlichen Erholung in anderen Teilen der Welt. Viele asiatische Länder, die deutlich besser durch die Pandemie gekommen sind, kaufen wieder fleißig unsere Waren. Auch in den USA ist dank der Stimulus checks und dem rasanten Fortschritt der Impfkampagne viel Optimismus spürbar.

Growth und Value im Gleichschritt

In der startenden Berichtssaison dürfte sich diese Zuversicht auch in den Zahlen niederschlagen. Einen Vorgeschmack gaben zuletzt Unternehmen wie SAP , Nvidia , Covestro und auch die Autobauer. Sie alle stellten ein starkes Auftaktquartal in Aussicht. Hierzu passt die Beobachtung, dass sich die Performancespanne zwischen Growth und Value wieder etwas schließen konnte. Die durch steigende Renditen ausgelöste Korrektur des Technologiesektors ist womöglich schon wieder zu Ende. Auch das milliardenschwere Coinbase -IPO zeigt, dass Anleger weiterhin auf der Suche nach überzeugenden Wachstumsstorys sind. Dabei spielt der Preis letztlich nicht die Hauptrolle.

American (Trading) Dream

Ganz auf den US-Aktienmarkt ist Michael Flender ( GoldeselTrading ) mit seinem wikifolio Goldesel Stockpicking USA ausgerichtet. Dort spielt schließlich immer noch die Musik. Das gilt insbesondere für den Technologiesektor, wobei Flender grundsätzlich in die Aktien von Dow, S&P 500 und Nasdaq investiert. Er verfolgt hierbei eine klassische, trendorientierte Tradingstrategie. Vor allem setzt er auf ein positives Chartbild, den übergeordneten Gesamtmarkttrend mit dem Sentiment und die letzten Unternehmensnachrichten. Fehlentwicklungen im wikifolio korrigiert er schnell, ansonsten lässt er die Gewinne laufen. Ziel soll es sein, den „Trend zu spielen“ wie Flender es beschreibt. Er ist zumeist in 6 bis 10 Einzelwerten engagiert. Nicht zufällig dürfte die Nvidia -Aktie zurzeit Flenders Topposition sein. Es folgen Facebook und der Veggie-Produzent Beyond Meat . Im Jahresdurchschnitt weist das wikifolio seit dem Start im Juni 2018 bislang eine sehr solide Rendite von +17,4 % aus.

+59,9 % seit 05.06.2018

+42,1 % 1 Jahr

0,85× Risiko-Faktor

EUR 100.688,31 investiertes Kapital

GoldeselTrading DE000LS9ND39 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 201920202021501000-50 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 17,4 Prozent Hoch hinaus

Durchaus selbstbewusst nennt Benedikt Höchsmann ( Skyscraper ) sein wikifolio Skyscraper-Investments. Bei einem Wolkenkratzer denkt man schließlich an Größe, Stärke und an eine fast schwindelerregende Höhe. Höchsmanns Ziel ist es, die großen Indizes outzuperformen und vermutlich auch die meisten anderen wikifolios hinter sich zu lassen. Dazu setzt er auf europäische und US-amerikanische Aktien, wobei er bewusst auch auf Übergewichtungen setzt. Aktuell sieht man dies zurzeit in einer starken Konzentration auf eine Handvoll Aktien. Höchsmann setzt auf den Mode-Onlinehändler Global Fashion Group , den Kochboxenhersteller HelloFresh , sowie den Lifestyle-Onlineshop Westwing. Dieses Trio vereint fast 70 % des Portfolios auf sich. Die Ergebnisse geben ihm Recht. So steht seit der Auflage seines wikifolios im Sommer 2015 inzwischen ein stattliches Plus von 425 % zu Buche. Umgerechnet entspricht dies einer durchschnittlichen Jahresperformance von +33 %.

+433,7 % seit 14.07.2015

+174,2 % 1 Jahr

1,32× Risiko-Faktor

EUR 556.660,49 investiertes Kapital

Skyscraper DE000LS9GNW9 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse 2016201820200250500-250 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 33,2 Prozent Techs geben den Takt vor

Die Frage, ob Technologieaktien weiterhin ein aussichtsreiches Investment sind, dürfte Wilfried Schopges ( diamant ) vermutlich mit „Ja“ beantworten. Das von ihm gemanagte wikifolio Succestecbrands investiert weltweit in Technologieführer. Seiner Überzeugung nach sind in diesem Sektor erfolgreiche Wachstumsstorys zu finden. Trends wie die Digitalisierung oder die globale Vernetzung mittels mobiler Endgeräte sind nicht mehr aufzuhalten. Wenig überraschend dominieren bekannte US-Hightechs sein wikifolio. Microsoft , Facebook und der Netzwerkausrüster Palo Alto Networks nehmen aktuell die Top 3 Position ein. Knapp dahinter trifft man auch hier auf die Nvidia -Aktie. Trotz der etwas schwächeren Performance vieler US-Techwerte in den vergangenen Monaten weist Schopges‘ wikifolio eine durchschnittliche jährliche Rendite von über 20 % aus. Seit der Auflage im Frühjahr 2013 beträgt die Gesamtrendite damit +353 %.

+358,4 % seit 14.03.2013

+46,3 % 1 Jahr

0,90× Risiko-Faktor

EUR 1.191.764,36 investiertes Kapital

Das sollten Anleger in der nächsten Woche im Auge behalten

diamant DE000LS9CWS7 ISIN kopieren wikifolio ansehen Chart abc cde Analyse Benchmarks für Intraday nicht verfügbar20142016201820200200400600-200 KennzahlenØ-Performance pro Jahr: 20,5 Prozent Was kommt?

Am kommenden Donnerstag blicken die Börsianer einmal mehr auf die kommende Zinsentscheidung der EZB. Auch dieses Mal sind keine Veränderungen bei der ultralockeren Geldpolitik zu erwarten. Gleichzeitig kommt die Berichtssaison in den USA so langsam in Fahrt. Weitere positive Überraschungen wie zuletzt von Nvidia und SAP könnten vor allem im Techbereich für neue Impulse sorgen. Am Dienstag berichtet der Streaming-Dienst Netflix über die Entwicklung des ersten Quartals. Es folgen der niederländische Halbleiterausrüster ASML (am Mittwoch) und der US-Telekomkonzern AT&T (am Freitag).

