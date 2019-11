Rekordgeschäfte mit Gold und Silber

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Gold ist in den letzten Monaten enorm ins Bewusstsein gerückt und das zu Recht. Gibt es doch Sicherheit und Werterhalt





Wie der Degussa Goldhandel meldete, war das Sommergeschäft beim Ankauf und Verkauf von Gold ein Rekordgeschäft. Von Juni bis einschließlich August stieg der Absatz von Goldbarren und Goldmünzen um rund 187 Prozent. Im Vorjahresvergleich bezüglich dem Monat August schlägt ein Umsatzplus von 40 Prozent zu Buche.







Lieblingsmünze ist dabei der südafrikanische Krügerrand. Bei den Barren ist besonders eine Unze beziehungsweise sind 100 Gramm am beliebtesten. Und das Vertrauen in Gold wächst nicht nur in den letzten Monaten, sondern schon seit Jahren. Chefvolkswirt der Degussa, Thorsten Polleit, führt dies auf die Inflationspolitik der Zentralbanken zurück. Diese wird sich noch geraume Zeit fortsetzen, da besteht Einigung.







Dabei ist noch ungewiss und nicht eingerechnet, welche Krisen vielleicht noch auf uns zukommen. Dass Edelmetallhändler auch eine rege Verkaufstätigkeit in den letzten Monaten verzeichnen konnten, liegt an den Kunden, die Gewinne mitgenommen haben.







Aber auch bei Silbermünzen wurde eifrig gekauft und verkauft. Bei der Degussa stieg der Umsatz mit Anlagemünzen aus Silber in den Sommermonaten 2019 im Vergleich zu den Sommermonaten im Jahr 2018 um etwa 138 Prozent an. Denn der Silberpreis legte in dieser Zeit um rund 28 Prozent zu.







Dass Gold und Silber Wert schaffen und erhalten, scheint also in den Köpfen der Anleger angekommen zu sein. Auch ein Investment in die Aktienwerte der Silber- und Goldproduzenten sollte in Betracht gezogen werden.







In Frage käme beispielsweise ein Investment in Endeavour Silver. Mit vier produzierenden Silberminen in Mexiko, Explorationsprojekten in Mexiko und Chile befindet sich das Unternehmen erfolgreich auf Wachstumskurs. Beim Gold gefällt Bluestone Resources. Dessen Cerro Blanco Goldprojekt in Guatemala überzeugt mit sehr guten Bohrergebnissen (bis zu 28,6 Gramm Gold und bis zu 186 Gramm Silber je Tonne Gestein).







Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Endeavour Silver und Bluestone Resources.







