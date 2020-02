Rekorde trotz Corona-Sorgen

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche erneut spürbar zugelegt und neue Rekordhochs markiert. Das beherrschende Thema an den Märkten blieb das Corona-Lungenvirus beziehungsweise die Auswirkungen der Epidemie auf die globale Wirtschaft. Nach einem verhaltenen Wochenstart wurden die Anleger erst einmal zuversichtlicher, dass China die Situation in den Griff bekommen werde. Steigende Risikoneigung war die Folge, die wichtigsten Indizes zogen deutlich an. Zu Ende der Handelswoche überwogen dann allerdings wieder die Bedenken, nachdem sowohl die Zahl der Infizierten als auch die der Toten sprunghaft angestiegen war, was Berichten zufolge allerdings auf eine neue Diagnosemethodik zurückzuführen war. In Verbindung mit der erheblichen Rolle, die China inzwischen für die Weltwirtschaft spielt, ließen die zurückgekehrten Sorgen vielen Investoren die vorangegangenen Gewinne realisieren. Der Fortgang der Berichtssaison erzeugte in der vergangenen Woche Ausschläge bei den jeweiligen Einzelwerten und teilweise noch bei Titeln derselben Branche, blieb aber ohne größeren Einfluss auf den Gesamtmarkt.





Neue Höchststände beim Dax





Der Deutsche Aktienindex (Dax) übersprang sein zwei Wochen zuvor erreichtes Rekordhoch und markierte neue Höchststände, im Wochenvergleich gewann der Index 1,7 Prozent auf 13.744,21 Punkte. Neue Rekordhochs gab es auch beim MDax , der im Wochenvergleich um 1,9 Prozent auf 29.214,88 Zähler zulegte. Einen Sprung um knapp 11 Prozent verzeichnete auf Wochensicht der Kurs des Indexwertes Commerzbank . Hierfür waren vor allem gut aufgenommene Jahreszahlen der Bank verantwortlich. Um 2,7 Prozent auf 3.265,31 Punkte ging es im Wochenvergleich beim TecDax nach oben. Der m:access All-Share verbesserte sich um 2,5 Prozent auf 2.796,64 Zähler, was sein bisheriges Rekordhoch darstellte. Dabei verzeichneten acht Indexwerte auf Wochensicht Kurszuwächse im zweistelligen Prozentbereich.Anleihen: Leichter Anstieg





An den deutschen Anleihemärkten haben die Kurse in der vergangenen Woche nach wechselhaftem Verlauf leicht zugelegt. Hauptimpulsgeber waren auch hier die Entwicklungen in Bezug auf das Coronavirus. Daneben sorgten einige schwächer als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten dafür, dass die Anleger zu den als sicher geltenden Bundespapieren griffen. Im Wochenvergleich ging die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen Bundesanleihe von -0,39 auf -0,40 Prozent zurück. Identisch entwickelte sich die Umlaufrendite, auch diese sank von -0,39 auf -0,40 Prozent. Für Aufmerksamkeit sorgten Mitte vergangener Woche zehnjährige griechische Staatsanleihen, deren Rendite erstmals überhaupt unter ein Prozent fiel.Neue Rekordstände an US-Börsen





An den US-Aktienbörsen wurden in der vergangenen Woche etliche Rekorde überboten, auch hier wirkte sich die zeitweilige Zuversicht der Investoren hinsichtlich des Corona-Lungenvirus aus. Der Dow-Jones-Index stieg im Wochenvergleich um 1,0 Prozent auf 29.398,08 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500-Index rückte um 1,6 Prozent vor auf 3.380,16 Zähler. Der technologielastige Nasdaq-100-Index sprang um 2,4 Prozent auf 9.623,58 Punkte.Coronavirus – welche Auswirkungen hat er auf die Konjunktur?





Das Coronavirus, beziehungsweise dessen Auswirkungen auf die globale Wirtschaft dürften zwar dominierende Themen an den Märkten bleiben, sofern es aber keine deutliche Verschlechterung der Lage gibt, könnte der Optimismus der Anleger überwiegen. Grundiert wird diese Einschätzung von der Annahme, dass die Lungenkrankheit die chinesische und in der Folge die weltweite Wirtschaft lediglich kurzzeitig beeinträchtigen werde. Allerdings könnten sich die Sorgen über die Corona-Folgen bereits in anstehenden Konjunkturdaten, den europäischen Einkaufsmanagerindizes nämlich, niedergeschlagen haben. Analysten erwarten hier bei den Zahlen für das verarbeitende Gewerbe einen Rückgang, auch die Dienstleistungsindizes dürfen gelitten haben.

Neben der Lungenkrankheit wird die teilweise erreichte Einigung zwischen den USA und China im Handelsstreit als mögliche zusätzliche Belastung; das Abkommen könnte dazu führen, dass chinesische Unternehmen künftig verstärkt von US-amerikanischen Anbietern bestellen müssen, was sich negativ auf die hiesigen Exporte auswirken könnte.





Kommende Unternehmenszahlen





Zumindest auf Ebene der Einzelwerte dürften die anstehenden Unternehmenszahlen einen wichtigen Einfluss haben. Alleine aus dem Dax legt fast ein Drittel der Indexmitglieder Zahlen vor, darunter Allianz , Deutsche Telekom, Fresenius und MTU Aero Engines . Auch aus der zweiten und dritten Reihe gewähren einige Unternehmen Einblick in die Bücher, so zum Beispiel die MDax-Werte Puma und Varta.





Ausgewählte wichtige Termine der Woche





Dienstag, 18.02.: ZEW-Konjunkturerwartungen (Deutschland); New York Empire State Produktionsindex (USA); National Association of Home Builders Immobilienmarktindex (USA)

Mittwoch, 19.02.: Großhandelspreise in Deutschland; Baubeginne und -genehmigungen in den USA; Erzeugerpreise in den USA

Donnerstag, 20.02.: GfK-Verbrauchervertrauen (Deutschland); Philadelphia Fed Herstellungsindex (USA)

Freitag, 21.02.: Importpreise in Deutschland; Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland und der Eurozone; Dienstleistungsindizes für Deutschland und die Eurozone; Verbraucherpreise in der Eurozone; Markit PMI Gesamtindex (USA); Verkäufe bestehender Häuser in den USA; Bericht der US-Notenbank zur Geldpolitik.





