Rekordanstieg: Blockchain-ETF mit besserer Performance als Gold, DAX, Bitcoin & Co., rasche Technologieadoption trotz Corona-Krise

Die Notierung des Invesco Elwood Global Blockchain ETFs kletterte im Jahresrückblick um 28 Prozent nach oben. Im selben Zeitraum büßten andere Assets wie Bitcoin und wichtige Indizes wie der DAX und Dow Jones im Angesicht der Corona-Pandemie an Wert ein. Wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht, konnte nicht einmal Gold als Krisenwährung par excellence mehr zulegen, als besagter Blockchain-ETF. Wie die Infografik aufzeigt, schreitet die Blockchainadoption in mehrerlei Hinsicht rasch voran.

Im vergangenen Jahr beliefen sich die weltweiten Ausgaben für Blockchain-Projekte auf 2,7 Milliarden US-Dollar. 2 Jahre zuvor waren es lediglich 0,95 Milliarden Dollar. Wie der Infografik zu entnehmen ist, könnten die globalen Ausgaben für die Technologie-Projekte bis zum Jahr 2023 auf 14,4 Milliarden US-Dollar ansteigen. Dies entspräche - ausgehend vom Jahr 2017 - einem Anstieg von 1.416 Prozent innerhalb weniger Jahre.

Indes geben 39 Prozent der Unternehmer, Manager und mit der Sache vertrauter Arbeitnehmer an, dieses Jahr bereits Blockchain-Projekte auf den Weg gebracht zu haben. Im vergangenen Jahr waren es lediglich 23 Prozent. Befragt wurden ausschließlich Branchenpraktiker mit einem tiefen Blockchain-Technologie-Verständnis. 64 Prozent der Experten gaben an, sich von der Technologie mehr Sicherheit als von herkömmlichen IT-Lösungen zu versprechen.

Ungeachtet des Adoptionsfortschrittes, des Anstiegs der Ausgaben für Blockchain-Projekte und des positiven Ausblicks der Experten, scheint das Thema "Blockchain" in der Mitte der Gesellschaft nur wenig Beachtung zu finden. Dies legen zumindest Daten des Suchmaschinenbetreibers Google nahe. Derzeit rangiert der Google-Trend-Score, der das relative Suchvolumen angibt, auf 7 - der niedrigste Wert seit mehr als 3 Jahren. Ein Score von 100 steht für die größtmögliche Nachfrage.

"Ungeachtet der Corona-Krise forcierten zahlreiche Organisationen und Unternehmen ihre Bestrebungen im Blockchain-Bereich", so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. "Und obwohl zahlreiche Blockchain-Anwendungen zur Pandemie-Eindämmung diskutiert wurden, ist die Technologie für viele nach wie vor ein Fremdwort. Der Performance börsennotierter Unternehmen im Bereich Blockchain tut dies keinen Abbruch, im Gegenteil. So kletterten zahlreiche Aktienkurse trotz allen Marktwidrigkeiten deutlich nach oben".

https://block-builders.de/rekordanstieg-blockchain-etf-mit-besserer-performance-als-gold-dax-bitcoin-co-rasche-technologieadoption-trotz-corona-krise/

