Rekord-Jahrzehnt: Anlagevolumen nachhaltiger Investmentfonds steigt um 971 Prozent, Vegane Aktien & Grüne Energie im Aufwind

Anlagevolumen-Anstieg nachhaltiger Investmentfonds von 971 Prozent

Anstieg von 5,9 auf 63,2 Milliarden Euro in den letzten 10 Jahren

Aktien im Bereich grüner Energie und Fleischersatzprodukte seit Jahresbeginn mit Kursgewinnen von bis zu 92 Prozent

DAX und Dow Jones im selben Zeitraum mit Rückgang von 7 bzw. 11 Prozent

In den letzten 10 Jahren erhöhte sich das Anlagevolumen nachhaltiger Investmentfonds in Deutschland von 5,9 auf 63,2 Milliarden Euro. Der Anstieg schlägt mit 971 Prozent zu Buche. Dies geht aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervor. Wie die Grafik aufzeigt, könnte das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht sein.

Aktuellen Prognosen zufolge könnten zahlreiche Branchen in den nächsten 5 Jahren Einbußen zu erleiden haben. Dies gelte jedoch nicht für Aktien aus den Bereichen Wind- und Solar. Diese könnten in den nächsten 5 Jahren bis zu 169 Prozent an Wert gewinnen. Demnach sei das Klimawandel-Risiko zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht ausreichend in die Märkte eingepreist.

Der zweite Anlage-Trend betrifft den Mobilitäts-Wandel hin zur Nutzung von grünen Energien. Wie der Infografik zu entnehmen ist, erwarten Analysten, dass im Jahr 2030 bereits knapp jedes dritte Kfz ein Elektrofahrzeug ist. Nicht minder aussichtsreich die Prognosen bei dem Anstieg der fleischlosen Ernährung: innerhalb der nächsten 5 Jahre könnte der weltweit erzielte Umsatz veganer Fleischprodukte um bis zu 120 Prozent ansteigen.

Die gegenwärtige Kursentwicklung nachhaltiger Aktien verdeutlicht die Tatsache, dass die Anleger den Branchen ein großes Potenzial attestieren. So erhöhte sich der Börsenwert von Enphase Energy seit Jahresbeginn um 74 Prozent. Das kalifornische Energietechnologie-Unternehmen entwickelt Solar-Lösungen. Ähnlich hoch fallen die Zugewinne bei den Wasserstoff-Konzernen Nel ASA sowie PowerCell Sweden aus: hier kletterte die Marktkapitalisierung um 90 bzw. 84 Prozent nach oben. Die höchsten Zugewinne konnte hingegen Beyond Meat verbuchen. Seit Beginn des Jahres stieg der Aktienkurs des Produzenten veganer Fleischersatzprodukte um 92 Prozent.

„Nachhaltige Aktien legten seit Jahresbeginn durchaus eine beachtliche Entwicklung hin“, so Block-Builders-Analyst Raphael Lulay. „Angesichts der Veränderung des Konsumentenverhaltens sowie der Tatsache, dass die Einhaltung der Klimaziele Förderungen grüner Energien notwendig machen, könnte dies erst der Beginn einer länger anhaltenden Rallye sein“.

Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Informationen und anschaulichen Infografiken:



https://block-builders.de/rekord-jahrzehnt-anlagevolumen-nachhaltiger-investmentfonds/

Über Block-Builders.de

Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet.

____________________________________________________________________________



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.