Rekord-Goldproduktion und fettes Cash-Polster!

Gold und Karora Resources, sind die Korrekturtiefs erreicht? US-Großbank sieht Goldpreis gut 20 % höher!





Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

auch die Analysten der Großbank Goldman Sachs halten die derzeitigen Gold-Preise für zu niedrig und empfehlen einzusteigen. Denn in schon 12 Monaten sollte der Goldpreis rund 20 % höher notieren. Unternehmen wie Karora Resources (WKN: A2QAN6), die immer wieder hervorragend abliefern, sollten regelrecht explodieren.

Spitzenleistung bei der Goldproduktion!

Die Goldproduktion scheint regelrecht zu explodieren. Denn mit konsolidierten 112.814 Unzen Gold hat Karora Resources das Jahr 2021 nicht nur sensationell gut, sondern sogar rekordverdächtig abgeschlossen. Von dem aus seinen westaustralischen Minen ‚Beta Hunt‘ und ‚Higginsville‘ stammenden Gold wurden letztes Jahr zudem großartige 113.628 Unzen verkauft. Einen dicken Beitrag zu diesen phänomenalen Produktions- und Verkaufszahlen lieferte das 4. Quartal 2021, in dem 27.925 Unzen produziert und 28.734 Unzen verkauft wurden.

So viel geballte Produktions- und Verkaufs-Power schlägt sich natürlich auch in einem soliden Cash-Bestand nieder. Der nämlich betrug zum Ende des letzten Quartals des vergangenen Jahres satte 91 Millionen Dollar, was einem Plus von 4,3 Millionen Dollar verglichen zum 3. Quartal 2021 gleichkommt! Dieser Kassenbestand wurde wohlgemerkt nach bereits getätigten Investitionen in die Projekte ‚Higginsville‘ und ‚Spargos‘ gezählt. Hinzu kommen sehr niedrige Gesamtförderkosten ‚All-In-Sustaining-Costs‘, die Schätzungen zufolge ungefähr bei 986,- Dollar pro Unze anzusiedeln sind und damit auf dem Stand aus Q3-2021 sind, vielleicht sogar noch darunter!

Zudem reihenweise Explorationserfolge!

Neben den in Dollar und Unzen zählbaren Erfolgen läuft es für Karora aber auch in Sachen Exploration extrem gut. So konnte die Mineralisierung des ‚Beta Hunt‘-Projekts in mehrere Richtungen um einige Hunderte Meter erweitert werden.

Ebenso stieß Karora auf ‚Beta Hunt‘ auf eine dritte Scherzone innerhalb der ‚Fletcher‘-Zone. Im Rahmen von separaten Erprobungsbohrungen konnten dort sowohl mächtige Abschnitte mit z.B. 3,3 g/t über 9,5 m und 18,5 g/t über 0,8 m wie auch ‚Fletchers‘-Streichlänge über etwa 2 km identifiziert werden. Das schließlich unterstreicht das Potenzial und den Anspruch dieser Zone, in den nächsten Jahren in die Abbauzentren-Liga von ‚Beta Hunt‘ aufzusteigen.

Nicht zuletzt legten auch die südlichen ‚Beta Hunt‘-Grundstücke mächtig zu. Genauer gesagt war es die kürzlich entdeckte Goldmineralisierung ‚Gamma Block‘, die die ‚Gamma‘-Mineralisierung auf einer Streichlänge von satten 200 m erweitert hat.

Separate Explorationsbohrungen stießen auf signifikante Goldabschnitte mit 3,4 g/t über 33,6 m, 7,6 g/t über 8,4 m und 12,9 g/t über 2,0 m. Potenzial genug also, um sich als zweites neues Goldabbaugebiet auf ‚Beta Hunt‘ zu empfehlen.

Apropos Empfehlungen, die Analysten von Haywood Capital Markets zum Beispiel sind dermaßen begeistert von Karoras Produktions- und Bohrergebnissen wie auch vom Potenzial von ‚Beta Hunt‘ und ‚Higgingsville‘, dass sie das Kursziel gleich auf 6,- CAD gesetzt haben – fette 45 % über dem Kurspotenzial.

Quelle: Haywood Capital Markets

https://www.youtube.com/watch?v=RSNKRxkqsXk&t=1504s





Fazit: Am oberen Ende und Raum für mehr!

Paul Andre Huet, Vorsitzender und CEO von Karora Resources (WKN: A2QAN6), sieht sowohl die Rekordproduktion wie auch das komfortable Cash-Polster nicht nur als Bestätigung der Unternehmensstrategie, sondern auch als Motivation dafür, das laufende Jahr noch erfolgreicher zu gestalten!

Denn die großartige Produktion, der Rekord-Cash-Bestand sowie wichtige Investitionen sind zweifelsohne starke Pfeiler, auf denen man weiteres Wachstum aufbauen kann. Aufbauen kann man zudem auf den zweiten Abbau bei ‚Beta Hunt‘, sowie das schnelle Voranschreiten der technischen Studien für die Erweiterung der ‚Higginsville‘-Mühle von 1,6 Millionen Tonnen auf 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr.

Hervorragend aufgestellt erwarten wir das nächste höchstspannende Fortschrittsupdate bezüglich der Mineralressourcen, dass voraussichtlich gegen Ende dieses Quartals veröffentlicht wird, das dann auch die erste Mineralressource der ‚Larkin‘-Zone berücksichtigt!

Wir sehen also, Karora Resources (WKN: A2QAN6) hat noch viel mehr zu bieten als nur hervorragende Bohrergebnisse, top-Produktionszahlen und hervorragende Minenfortschritte. Für uns ist dieser wachstumsstarke Produzent eine Rohstoffaktie der ersten Wahl!





Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte



