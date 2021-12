Rekord-Dividenden im DAX: Das sind die größten Zahler in 2022

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Über 45 Milliarden Euro für Aktionäre: Laut dem Handelsblatt könnten die 40 DAX-Konzerne im kommenden Jahr so viel Dividende an ihre Anteilseigener ausschütten wie niemals zuvor.

Besonders spendabel sind hierbei Konzerne aus der Automobil-, Chemie- und Versicherungs-Industrie. Sechs Konzerne könnten gar über drei Milliarden Euro an Dividenden ausschütten. Spitzenreiter mit über 4,2 Milliarden geschätzter Dividendensumme ist übrigens der schwäbische Autobauer Daimler.

Rangfolge der spendabelsten Unternehmen:

Daimler: 4,28 Milliarden Euro Allianz: 4,25 Milliarden Euro Siemens: 3,19 Milliarden Euro Deutsche Telekom: 3,18 Milliarden Euro BASF: 3,12 Milliarden Euro

Bitte beachten Sie, dass die Dividende erst im kommenden Frühjahr von den meisten DAX-Konzernen vorgeschlagen und daraufhin auf den Hauptversammlungen der Gesellschaften angenommen werden müssen. Bei den Zahlen handelt es sich um Schätzungen des Handelsblatts.

Deutschland | International

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.