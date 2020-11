Reisekonzern weiter auf Erholungskurs

1. BioNTech (WKN: A2PSR2)

Die meistgehandelte Aktie unter Stuttgarter Anlegern ist heute BioNTech. Die Papiere des Impfstoff-Herstellers müssen jedoch ein Minus von über 3,7% verkraften. Nachdem auch andere Pharma-Konzerne wie Moderna und AstraZeneca Erfolge in der Impfstoff-Forschung verzeichnen konnten, wird die Konkurrenz für BioNTech größer.

2. TUI (WKN: TUAG00)

Ebenfalls rege gehandelt werden in Stuttgart die Papiere des Hannoveraner Reisekonzerns TUI. Die Aktie musste in diesem Jahr über 50% an Wert einbüßen, kann aber seit den positiven Impfstoff-Meldungen wieder Boden gut machen. Auf Monatssicht steht ein Kursplus von 80%, und auch heute verzeichnet die Aktie ein Plus von mehr als 9%.



3. Zaptec (WKN: A2QEA9)

Zaptec, ein Anbieter von Ladesäulen für Elektroautos, ist heute einer der meistgehandelten Werte unter Stuttgarter Anlegern. Profitieren kann die Aktie bei einem Plus von 3,1% wohl von einer Meldung, wonach der Aufbau von Elektro-Ladesäulen von der KfW mit 900 Euro pro Ladepunkt gefördert wird.