Rein in Fielmann – Raus aus Airbus

Das mit Abstand meistgehandelte verbriefte Derivat am Donnerstag an der EUWAX: Ist ein klassischer Call auf den Münchner DAX-Konzern Allianz (WKN MF9FMJ). Nach Aussagen unserer Derivate-Händler sind in dem Call Optionsschein fast ausschließlich Käufer zu verzeichnen.

Bei den Knock-out Scheinen ist heute ein Knock-out Call auf den MDAX Konzern Fielmann (WKN HX7KLF) sehr stark bei den Derivateanlegern gefragt. In dem Knock-out Call sind nur Käufer zu verzeichnen.

Nach der Milliardenstrafe für Airbus sind auch die Derivateanleger an der Euwax verschreckt. Ein klassischer Call Optionsschein (WKN GA1JRT) wird von den Anlegern ausschließlich verkauft.



