Reicht die Rekord-Bilanzsaison in den USA für ein neues Allzeithoch?

Die aktuelle Bilanzsaison in den USA geht bald zu Ende. Bis dato veröffentlichten bereits mehr als 80 % der Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Geschäftszahlen und diese Zahlen fallen bislang unter dem Strich sehr positiv aus. So schafften es zum Beispiel 74 % der Unternehmen die Erwartungen beim Umsatz zu übertreffen (siehe folgende Grafik, blaue Markierung).

Nach den Schätzungen von Anfang Mai rechnete man noch mit einem Umsatzplus von 8,2 %. Nun lagen die echten Zahlen um 1,6 Prozentpunkte über den Schätzungen und die Umsatzwachstumsrate für das 2. Quartal 2018 beträgt aktuell 9,8 % (siehe folgende Grafik, blaue Markierung).

Zudem war es einem noch höheren Anteil der Unternehmen möglich auch die Gewinnerwartungen der Analysten zu übertreffen (80 %, siehe folgende Grafik, blaue Markierung).

Tatsächlich haben es laut FactSet noch nie so viele Unternehmen gleichzeitig geschafft, die Prognosen zu schlagen. Aktuell beträgt die Gewinnwachstumsrate im 2. Quartal 2018 +24,0 % und liegt damit um 4,0 Prozentpunkte über den Schätzungen von Ende Juni (+20 %).

Man muss jedoch auch erwähnen, dass in den letzten fünf Jahren die geschätzten Gewinne im Durchschnitt um 4,4% unter den von den S&P 500-Unternehmen gemeldeten tatsächlichen Erträgen lagen und die Gewinne somit permanent unterschätzt wurden (siehe Börse-Intern vom 13. Juli). Dementsprechend gingen „manche Analysten für das 2. Quartal 2018 auch bereits von noch höheren Gewinnen aus (+23,2 %)“. Doch auch diese höheren Gewinnerwartungen konnten am Ende noch übertroffen werden.

10 Zähler bis zum neuen Allzeithoch

Dies wird zum Teil zu dem Kurszuwachs beim S&P 500 geführt haben. Denn dieser lag am 13. Juli noch bei rund 2.800 Punkten und konnte seither etwa 60 Zähler dazugewinnen bzw. um 2,14 % zulegen. Dadurch befindet er sich nun auch wieder am oberen Ende seines aktuellen Aufwärtstrendkanals (dunkelgrüner Bereich im folgenden Chart), an dessen Oberkante er wiederholt scheiterte, zuletzt am 25. bzw. 26. Juli.

Für ein neues Allzeithoch fehlen dem US-Index aber nur noch etwas mehr als 10 Punkte bzw. 0,38 %. Vermutlich werden die Bullen noch einmal alles daran setzen, es zu erreichen. Doch aufgrund der bereits zurückgelegten Strecke muss man damit rechnen, dass dieser Ausbruch auf ein neues Hoch im ersten Anlauf nicht nachhaltig sein wird.

Es bietet sich also die Möglichkeit, langsam Gewinne einzusammeln und dann diese Positionen gegebenenfalls nach einem Rücksetzer etwas billiger zurückzukaufen, zumindest wenn sich im Chart nicht eine Art Doppeltop entwickelt.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Geldanlage

Ihr

Sven Weisenhaus

(Quelle: www.stockstreet.de)