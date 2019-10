Reich, reicher, Musa

Der reichste Mensch der Erde setzte einst auf Gold. Auch heute noch ist das Edelmetall der Träger des Werterhalts. Wer auf Gold setzt liegt langfristig daher richtig. Das sollte auch für gute Gold-Aktien gelten





Mansa Musa I., König von Mali, gilt als der reichste Mensch, der je auf der Erde lebte. Sein Eigentum wird von Historikern auf dem Hochpunkt auf umgerechnet rund 360 Milliarden Euro (400 Milliarden US-Dollar) geschätzt. Viel davon hielt der Herrscher, der die Stadt Timbuktu zur Blüte führte, in Gold vor. Mit zirka 33 Jahren übernahm der Herrscher von Mali wohl im Jahr 1313 den Thron. Sein Reichtum kam vom Handel mit vor allem Salz, das im Land produziert wurde und für die Handelsreisenden wichtig war.





1324 machte sich Mansa Musa zu einer Pilgerreise nach Mekka auf. Sein Gefolge soll rund 70.000 Menschen umfasst haben. Finanziert hat der König von Mali diese Reise mit Gold. Das Edelmetall war auch damals in Nordafrika der beste und mobilste Wertspeicher und überall akzeptiert. In Kairo soll Mansa besonders viel Gold ausgegeben haben, was zu einer hohen Inflation und sogar einem Werteinbruch des Goldes führte. Doch auch diese Delle hat der Goldpreis über die nächsten Jahrzehnte wieder ausgebeult.





Die Geschichte Mansa Musas zeigt, dass Gold Reichtum speichern kann, mobil ist und auch Werteinbrüche zumindest langfristig korrigiert. Wer daher auch heute auf Gold setzt, sollte langfristig nicht daneben liegen. Für kurzfristigere Anlagen können auch Aktien von Goldunternehmen dienen. Gerade in Zeiten eines erhöhten Goldpreises wie derzeit können sie für risikobewusste Investoren eine dynamische Komponente als Depotbeimischung sein.





Ein Beispiel für aus heutiger Sicht eine aussichtsreiche Gold-Aktie ist GoldMining. Dessen Projekte liegen in Brasilien, Kolumbien, Kanada, Peru und in den USA. Mit Goldressourcen von rund 23 Millionen Unzen gehört GoldMining zu den Unternehmen mit den größten Goldressourcen weltweit.





In der heutigen Zeit wird Reichtum nicht mehr mit Salz erreicht. High-Tech ist das neue Zauberwort. In diesem Segment der Wirtschaft dreht sich derzeit sehr viel um die auf elektrischen Strom basierte Mobilität. Damit diese funktioniert bedarf es leistungsstarker Batterien (Akkus). Ein Element, dass für die Elektromobilität sehr wichtig ist, ist Kobalt. Es wird für eben leistungsstarke Akkus benötigt. Ein Unternehmen mit aussichtsreichen Kobalt-Projekten ist First Cobalt.





First Cobalt besitzt in Idaho das Iron Creek-Kobaltprojekt. Daneben ist die Kobaltraffinerie des Unternehmens von besonderer Bedeutung. In Zusammenarbeit mit Glencore soll die Anlage in 2021 jährlich über 5000 Tonnen Kobalt aus Material Dritter produzieren.







