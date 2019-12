Reich gegen arm – Die Bundesliga und das liebe Geld

Der Fußball ist ein Spiegelbild der Gesellschaft – schon immer. Auf der einen Seite spielen Vereine wie Bayern oder Leipzig und Spieler wie Neymar in einer eigenen Liga, auf der anderen Seite geben Traditionsvereine wie Bremen, Kaiserslautern oder Nürnberg die traurigen Clowns. Reich trennt arm.





Die Bundesligasaison 2017/2018 zeigte endlich und überdeutlich, was aus dem Fußball geworden ist. Sie illustriert, warum das Wettrennen um den Ball die Schieflage in der Gesellschaft abbildet. Die Vermögensverteilung zeigt, dass extrem wenige Familien und Konzerne deutschlandweit wie auch weltweit immense Vermögen auf sich allokieren. Im Fußball findet dieses Phänomen seine Fortsetzung mit anderen Mitteln. Wenige Vereine haben Europa unter sich aufgeteilt und das Geld, welches aus eben jenen Firmen ins Sponsoring fließt, wird auf dem größten Haufen geparkt.





Tabelle sagt mehr als jede Analyse





So spricht die Tabelle Bände. Bayern München rennt mit einem Vorsprung von 16 Punkten nach nur 20 Spieltagen einsam vorweg, mit ein bisschen Engagement ist die Meisterschaft im März auch theoretisch entschieden. Sponsoren wie Adidas oder Audi, Allianz oder das umstrittene Emirat Qatar haben die Bayern in den letzten Jahren noch größer gemacht als sie ohnehin waren und die Kluft uneinholbar verstärkt. So wie die Politik wenig dagegen unternimmt, dass große internationale Konzerne im Wettbewerb gegen Mittelständler mit gleichen Mitteln spielen, so tut auch der DFB wenig dagegen, dass die Schere im Fußball nicht noch weiter aufgeht – von der UEFA ganz zu schweigen. Beispiele?





Spiele bitte dahin, wo der Einfluss sitzt





Für die EM 2014 hat man als Spielorte nicht etwa kleine Vereine und Städte gestützt, nein, Kaiserslautern beispielsweise zog schon im Vorhinein freiwillig zurück. Bremen, Mönchengladbach und Nürnberg, allesamt Vereine aus nicht gerade strukturstarken Gegenden und nicht eben verstärkt gefördert in den letzten Jahren, wurden von der Liste gestrichen. Wie die Stadionfrage die Kluft fördert, unterstreichen exemplarisch die Vereine Bremen und Kaiserslautern.





Der Verein von Ex-Ministerpräsident Beck wurde von der Politik mit aller Gewalt zum Ausrichter der WM 2006 erkoren, durfte vier Spiele ausrichten und sich ebenso wie die Stadt dafür über beide Ohren verschulden. Absehbar und auch zulasten des Steuerzahlers. Missmanagement tat sein Übriges, damit der FCK nach dieser Saison maximal in der dritten Liga verschwinden wird.

Fehler werden nicht verziehen





Fehlinvestitionen und eine hohe Stadionmiete kann ein solcher Verein nicht tragen, jede falsche Entscheidung bringt ihn um. Fehlentscheidungen passieren im Fußball jedoch, werden sie aufgefangen, fallen sie nicht auf. Der VFL Wolfsburg steht dafür exemplarisch. Solange VW jährlich etliche Millionen hinein pumpte, spielte man trotz Transferfehlschlägen oben mit. Seit VW den Gürtel enger gezogen hat, krebst man im unteren Mittelfeld der Tabelle mit Tendenz ganz nach unten.





Großsponsoren machen eigene Liga auf





Anders sieht es in Leipzig oder Hoffenheim aus. Der Ostclub gehört de facto den Brausemilliardären von Red Bull, man pumpte einen hohen dreistelligen Millionenbetrag hinein und Fehlkäufe von Spielern im einstelligen Millionenbetrag werden schlicht gedanklich ausgebucht. Denn unter zehn Mega-Transfers wird schon mindestens ein guter dabei sein und den reicht man dann wie aktuell zu sehen nach England weiter. Das dort vorhandene Geld fließt zurück, man erwirbt wieder gute Spieler anderer kleinerer Vereine und so dreht sich die Spirale weiter.





Bremen steht als Beispiel





Ein klassisches Negativbeispiel ist Werder Bremen. Man kann dem Verein von der Weser nicht vorwerfen in den letzten Jahren schlechter oder besser gewirtschaftet zu haben als die Mäzen-gepushte Konkurrenz aus dem Kraichgau oder eben Rasenballsport Leipzig. Fehlentscheidungen jedoch schlagen bei einem Club wie Werder voll durch. Als Leipzig einst den Bundesligaaufstieg verfehlte, pumpte man eben noch viel mehr Millionen in den Verein. Nürnberg, Bielefeld oder Kaiserslautern müssen in solchen Fällen den Gürtel enger schnallen, Spieler ziehen lassen – bestes Beispiel Willi Orban, einst Kaiserslautern, und nun millionenteurer Kapitän in Leipzig. Kurzzeitig können Vereine mit sehr gutem Management als fröhliche Clowns mitspielen, doch auch Freiburg, Nürnberg oder Darmstadt erwischt es eben immer wieder.





Stadion als Damoklesschwert





Werder Bremen wiederum investierte in den Stadionumbau geschätzt bis zu 80 Millionen Euro. Kleiner Vergleich – Ex-SAP-Boss Dietmar Hopp half der TSG Hoffenheim über die Jahre mit einer Finanzspritze von 350 Millionen auf die Beine, davon floss in etwa jener Betrag in das Stadion, den auch Bremen aufwenden musste. Pervers wird das System nun, wenn Leipzig dank von Red Bull auf den Weg gebrachter Championsleague-Millionen für einen sechzehnjährigen 16 Millionen Euro ausgeben will – Umaro Embalo heißt das Wunderkind. 16 Millionen Euro – der Etat des 1.FC Kaiserslautern liegt bei rund 8 Millionen für eine Saison.





Arm und reich – bewusst geschaffen





So darf es nicht wundern, wenn die Bundesliga als Abbild der Gesellschaft ihre Spaltung in arm und reich weiter befeuert. So fiel Nationalelf-Chef Oliver Bierhoff jüngst auch nichts anderes zum Transfer von Leon Goretzka ein als dass ein ambitionierter Jungnationalspieler Titel gewinnen will und ungern mittwochs auf der Couch sitzt. Auf die Idee, dass die Alleinherrschaft der Bayern womöglich kontraproduktiv sein könnte, darauf ist Bierhoff noch nicht gekommen. In den 90er-Jahren waren Meisterschaften von Kaiserslautern, Bremen oder Stuttgart noch möglich, heute sind sie undenkbar. So wie sich die Saläre großer Konzernchefs vom Normalverdiener verabschiedet haben, so ist die Distanz zwischen unten und oben im Fußball unüberwindbar.





Wahnsinn geht weiter





Im Gegenteil, statt für Ausgleich zu sorgen und beispielsweise Fernsehgelder gerechter zu verteilen wird der Graben vertieft und immer mehr Geld herausgepresst. Sinnfreie Wettbewerbe wie der Nations Cup auf internationaler Bühne oder der Fanclub Nationalelf, ohne den man nicht an Tickets für Großturniere kommt, gehören dazu.



Geld schießt eben doch Tore

Oder um es mit dem ehemaligen Fußball-Reporter und ehemaligem FCK-Spieler Marcel Reif zu sagen – „für Tradition kann ich mir erst mal gar nichts kaufen“. Mit viel Geld allerdings schon. Und das Geld schießt am Beispiel Neymar sogar Tore. Da wird Zitatgeber Otto Rehhagel Lügen gestraft – exakt zwanzig Jahre nach seiner Meisterschaft mit dem 1.FC Kaiserslautern.