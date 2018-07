Regierungskrise in Deutschland: Geht er oder geht er nicht?

Der Asylstreit zwischen CDU und CSU erreichte am vergangenen Wochenende den bisherigen Höhepunkt: Nach dem Sondergipfel in Brüssel, bei dem sich die Regierungschefs aus Deutschland, Frankreich, Österreich und Italien trafen, kündigte Horst Seehofer am Sonntagabend seinen Rücktritt an. Kurz darauf lenkte er ein und erklärte, dass es ein letztes Gespräch mit Angela Merkel geben solle und er nur zurücktrete, sollten sich die beiden Parteien nicht einigen können. Am Montagabend konnte schließlich ein Kompromiss erzielt und der Bruch der Union praktisch in letzter Sekunde abgewendet werden. Seehofer bleibt.Auf den Rentenmarkt wirkte die Koalitionskrise zum Wochenstart unterstützend: Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen fiel am Montag auf ein Fünf-Wochen-Tief von 0,289 Prozent. Der Renditeabstand zu den zweijährigen Bundesanleihen verringerte sich auf rund 98 Basispunkte – die engste Spanne seit einem Jahr. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future kletterte zum Wochenstart auf 162,89 Punkte in der Spitze. Die überraschende Einigung der Unions-Parteien hat die Kurse der Bundesanleihen am Dienstag zunächst belastet. Der Euro-Bund-Future fiel bis zum Mittag um 0,06 Prozent auf 162,37 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 0,32 Prozent. Zur Wochenmitte konnten die Kurse wieder etwas zulegen, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag am Mittwoch wieder bei 0,29 Prozent. Es wird spannend, wie der Asylstreit den Anleihenmarkt in den kommenden Tagen und Wochen noch bewegen wird.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.