Reger Handel in Vonovia-Anleihe

Die bis März 2020 laufende Anleihe von Deutschlands größtem Immobilienkonzern Vonovia B.V. (WKN: A1ZY97) verzeichnete in der Handelswoche Umsätze von mehr als 2,1 Millionen Euro. Der von Standard & Poor’s mit BBB+ bewertete Bond wird mit 0,875 Prozent p.a. verzinst. Bei einem aktuellen Kurs von 101,95 rentiert das Papier bei 0,22 Prozent. Die Mindeststückelung beträgt 1.000 Euro nominal.Letzte Woche wurde durch die DGAP bekannt gegeben, dass die Übernahme des österreichischen Immobilienkonzerns Conwert durch Vonovia am Ziel sei. 93,09 Prozent der Conwert-Aktionäre haben das Übernahmeangebot angenommen.Durch den Zusammenschluss von Vonovia und Conwert entsteht ein Unternehmen mit einem kombinierten Bestand von rund 355.000 Wohnungen. Die rund 24.500 Wohnungen von Conwert liegen vor allem in Leipzig, Berlin, Potsdam, Dresden und Wien. Der Portfoliowert liegt bei mehr al 27 Milliarden Euro. Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt. Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten, bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung. Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem wird das Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und Aufstockung bauen.