Reger Handel in Anleihe der Sixt SE

Rege gehandelt wurde in der Handelswoche auch die bis November 2022 laufende Anleihe der Muttergesellschaft und Holding des Sixt-Konzerns der Sixt SE (WKN: A2BPDU). Der Bond im Volumen von 250 Millionen Euro wird mit 1,125 Prozent p.a. verzinst. Das Papier ist zu einer Mindeststückelung von 1.000 Euro nominal handelbar und notiert aktuell bei 99,50 Prozent.Bei der Vorlage des Geschäftsberichts 2016 dieser Tage zeigte sich die Sixt Leasing AG optimistisch für das Jahr 2017. Dank immer größeren Erfolgen im Onlinegeschäft will die Leasinggesellschaft seine Aktionäre in Zukunft noch stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. So wird die Zielausschüttungsspanne für die Dividende ab dem Geschäftsjahr 2017 von 30 bis 40 Prozent auf 30 bis 60 Prozent des Konzernjahresüberschusses angehoben.Im März hatte das Unternehmen zudem eine Vertriebskooperation mit dem Telekom-und Internetanbieter 1&1 bekannt gegeben. Dabei können Kunden die online die 1&1-All-Net-Flat abschließen, einen Peugeot 208 von Sixt Leasing ab 99,99 Euro pro Monat dazu buchen. Das Angebot ist ein Test und läuft nur noch bis Ende Juni diesen Jahres. Die Asphalt-Flatrate ist das erste Angebot bei dem ein Auto komplett über das Internet geleast werden kann und kommt offenbar bestens bei den Kunden an, so dass das Unternehmen die Prognose für den Vertragsbestand im Geschäftsfeld Online Retail von 36.000 Verträgen auf deutlich mehr als 40.000 Verträge bis Jahresende 2017 erhöht hat.