Regeneron Pharmaceuticals – Starke Produktpipeline verspricht enormes Potential!

Pullback Trading-Strategie



Symbol: REGN ISIN: US75886F1075



Rückblick: Regeneron Pharmaceuticals ist ein biopharmazeutisches Unternehmen und erforscht, entwickelt, produziert und vermarktet Medikamente zur Behandlung schwerer Erkrankungen mit Fokus auf humane Antikörpertechnologien. Die Aktie konnte im März aus ihrer Seitwärtsbewegung nach oben ausbrechen. In Folge ging es bis 747 USD nach Norden. Aktuell sehen wir gerade den Pullback zum EMA-20.

Meinung: Regeneron profitiert vom weltweiten Bevölkerungswachstum und der demografischen Entwicklung, da der Bedarf an modernen Behandlungs- und Therapieverfahren mit zunehmendem Alter weiter zunimmt. Der Konzern verfügt über eine Pipeline von über 30 Produktkandidaten, welche sich in Forschungs- und Entwicklungsprogrammen zur Behandlung von Entzündungen, Krebs und Hypercholesterinämie befinden. Wenn die Bullen nach dem Rücksetzer zum 20er das Zepter wieder in die Hand nehmen, könnte die Aktie die nächste dynamische Bewegung starten. Unter den EMA-20 sollten die Kurse aber nicht mehr fallen, da es sonst eine Etage tiefer gehen dürfte.

Chart vom 21.04.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 722.27 USD



Setup: Wenn die Aktie nach dem Pullback zum EMA-20 wieder Stärke zeigt, bietet sich bei Kursen über 725 USD der Aufbau einer Long-Position an. Den Stopp-Loss könnte man nach dem Einstieg unter der Kerze von Dienstag, unter dem EMA-20 setzen.

Meine Meinung zu Regeneron Pharmaceuticals ist bullisch



Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in REGN



