Regelungen zum Wertpapierhandel beschlossen

Der Bundestag hat in dieser Woche einen Gesetzentwurf derBundesregierung zur weiteren Ausführung der EU-Prospektverordnung undzur Änderung von Finanzmarktgesetzen beschlossen. In der Plenardebattebegrüßte FDP-Finanzexperte Frank Schäffler den Gesetzentwurf imWesentlichen. „Wir freuen uns vor allem, dass die Bundesregierungendlich unsere Idee umsetzt, den Schwellenwert für die Ausnahme von derProspektpflicht für Kreditinstitute, deren Aktien bereits zum Handel aneinem geregelten Markt zugelassen sind, von fünf Millionen auf achtMillionen Euro anzuheben“, so Schäffler, der gleichzeitig aber auchKritik übte.So hat die Bundesregierung den FDP-Antrag abgelehnt zu prüfen, inwieweitim Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten bei Prospekten eineProzessführung vor deutschen Gerichten auch in englischer Spracheermöglicht werden kann. Dies wäre notwendig, weil künftig infolge derEU-Prospektverordnung oftmals englischsprachige Prospekte zu erwartensind, die allerdings vor deutschen Gerichten nicht für eine erfolgreicheBeweisführung ausreichen werden. Die FDP möchte dem Verbraucher nichtzumuten das Prospekt auf eigene Kosten übersetzen zu müssen, bevor erdagegen gerichtlich vorgehen kann. „Auf die Problematik wurde auch inder öffentlichen Anhörung zu dem Gesetzentwurf seitens derSachverständigen hingewiesen und unser Vorschlag, vor englischen Kammernzu verhandeln, hätte der nötige Ausweg sein können. Leider kann sich dieGroße Koalition nicht dazu durchringen, den Anlegerschutz in Deutschlandin diesem Punkt zu verbessern“, sagte Schäffler.