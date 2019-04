Weitere Suchergebnisse zu "Target":

Der Bundestag debattierte in dieser Woche einen Antrag zur Reform des Target-Systems. Dieses dient den Zentralbanken des Eurosystems zur schnellen Abwicklung von Zahlungen in Echtzeit. In dem System entstehen bei den einzelnen Zentralbanken positive beziehungsweise negative Salden. Die Target-Forderungen der Bundesbank beliefen sich zu Ende März auf 941 Milliarden Euro. In seiner Rede zu den Target-Forderungen verdeutlicht FDP-Finanzexperte Frank Schäffler, was die FDP von der AfD unterscheidet, warum auch der Weg der Regierung und der Linken der Falsche ist und welche Lösungen die FDP vorschlägt.Die Rede können Sie hier ansehen: https://bit.ly/2UxLBjB