Rebellen im Unternehmen - Wie gerade die andersdenkenden Mitarbeiter ein wahrer Beitrag sein können

Sind Regeln da, um gebrochen oder eingehalten zu werden? Nach dem zweiten Prinzip scheinen in vielen Unternehmen einige Mitarbeiter ihren Dienst zu verrichten. Aber es gibt auch den rebellischen Typus, der sich das erste Prinzip zur Maxime macht. Rasch gilt er als widerspenstiges Mitglied des Kollegiums, das ständig gegen den Strom schwimmt. Doch oft ist es gerade dieser Typus, der neue Ideen in Ihr Unternehmen bringt. Wie Sie ihn erkennen und sinnvoll für das Unternehmen einsetzen können, verrät Ihnen Nachhaltigkeitsexpertin Chrissy Dorn. Sie ist überzeugt, dass nachhaltiges Wachstum eines Unternehmens jenseits der offensichtlichen Strategien liegt.



Unterschiedliche Charaktere: Dienst nach Vorschrift oder mitdenken?

Ihnen ist sicherlich schon aufgefallen, dass in Ihrem Unternehmen unterschiedliche Typen von Mitarbeitern beschäftigt sind. Es gibt diejenigen, die Dienst nach Vorschrift machen. Sie kommen pünktlich und gehen auch erst dann nach Hause, wenn alles erledigt ist. Diese Art von Mitarbeiter macht in der Regel auch genau das, was der Chef ihm sagt - und denkt nicht über den Tellerrand hinaus.

Und es gibt den anderen Typ, der anstatt stur Anweisungen zu befolgen, sprichwörtlich mitdenkt und seine Aufgaben gerne nach seiner eigenen Facon erledigt.

Duckmäuser-Mentalität im Geschäftsleben?

Und genau hier liegt das Potenzial des rebellischen Mitarbeiters. Auch wenn er Ihnen manchmal mit seinen eigenen Methoden und seinen Nachfragen, warum man es denn nicht so und so machen könnte, auf die Nerven geht, sollten Sie ihm zuhören.

Was, wenn genau dieser Mitarbeiter mit seiner Denkweise oder gar intuitiven Vorschlägen schlussendlich auch eine andere Sicht auf die gesamte Unternehmensstrategie mitbringt - weit über das Offensichtliche hinaus? Wie könnten Sie genau das für besser Ergebnisse nutzen?

Das alte Motto „never change a winning team“ hat nämlich längst ausgedient. Heutzutage müssen Sie sich auch in Phasen des Erfolgs ständig fragen, ob man mit einer anderen Herangehensweise nicht noch erfolgreicher sein könnte.

Es ist der rebellische Typ, der diesen Ansatz der Optimierung verfolgt. Manchmal hat es den Anschein, der Rebell ist immer unzufrieden. Doch sehen Sie genauer hin, stellen Sie eventuell fest, dass diese “Unzufriedenheit” vielmehr eine niemals ruhende Frage ist, die so einfach wie effektiv ist: “Was ist hier sonst noch möglich?” und “Wie kann’s NOCH besser werden?”

Mit den unterschiedlichen Typen in der Belegschaft umgehen

Für Sie als Vorgesetzten mag es eine Herausforderung sein, diese unterschiedlichen Typen gemeinsam unter einen Hut zu bekommen. Wie gesagt, es kommt immer auf die Aufgaben und die Position an. Wirklich weiter kommen Sie fast immer mit denjenigen, die eine rebellische Ader haben. Denn genau die sind es, die in einem Team das versteckte (und gleichzeitig) wahre Führungspotenzial haben.



Fazit

Dieses Andersdenken des “Rebellen” ist es, was dem Unternehmen bislang niemals da gewesene neue Möglichkeiten bescheren kann, für ein nachhaltiges Wachstum jenseits der offensichtlichen Strategien. www chrissydorn com





