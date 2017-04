Realpolitik - Was von den vielen Trump‘schen Vorhaben übrigbleibt

Es war das typische Trump-Verhalten: Trotzig erklärte der US-Präsident das Scheitern seiner Gesetzesinitiative zur Abschaffung von „Obamacare“. Er werde es nun bei der heutigen Regelung belassen, denn Obamacare werde ohnehin in Kürze implodieren. Schuld daran seien nun aber nicht mehr er und seine Regierungsmannschaft, sondern die Demokraten. Nun kann man lange über den Schuldigen diskutieren. Fakt ist jedoch auch, dass Trump seine eigene Partei nicht gefolgt ist. So ging das Vorhaben offensichtlich insbesondere Vertretern des sogenannten „Freedom Caucus“ nicht weit genug. Trotz komfortabler Mehrheiten in Senat und Repräsentantenhaus steht Trump daher am Ende mit leeren Händen da. Hatte er im Wahlkampf vollmundig versprochen, Obamacare am ersten Tag seiner Präsidentschaft durch etwas „wunderbares“ ersetzen zu wollen, musste er nun zurückrudern. Der große „Dealmaker“ sieht damit plötzlich wie ein politischer Anfänger aus. Trump beginnt offensichtlich zu realisieren, dass er die USA eben doch nicht wie eines seiner Unternehmen steuern kann.Nach dem gescheiterten Gesetzesvorhaben zur Gesundheitsreform beteuerte er, er habe „viel über den Prozess des Stimmen-Beschaffens gelernt“. Er wird dieses Wissen brauchen können – denn mit der Unternehmenssteuerreform und der sogenannten Border-Tax stehen in den nächsten Wochen und Monaten für die Märkte weitaus relevantere Gesetzesvorhaben an. Genau darin liegt nun das Problem: Nach der Trump-Wahl setzten die Börsen zu einer euphorischen Rally an, die Renditen für US-Bonds schossen in die Höhe. Die Marktteilnehmer preisten bereits Steuersenkungen für Unternehmen, Infrastrukturpakete und gestärkte Binnennachfrage ein. Droht Trump nun an der Realpolitik zu scheitern, würde dies umgekehrten Anpassungsbedarf mit sich bringen. So könnte es die Gruppe der fiskalpolitisch konservativen Republikaner zur Bedingung machen, dass die Steuersenkungen für Unternehmen nicht durch neue Schulden finanziert werden.Die Märkte betrachten die Rendite für zehnjährige US-Staatsanleihen daher derzeit quasi als börsennotierten „Trump-Indikator“. Und diese sendet täglich andere Signale aus. Noch immer steht die Rendite rund ein halbes Prozent höher als vor dem Wahltag, allerdings auch ca. 25 Basispunkte unter dem Höchststand Mitte Dezember – dem Höhepunkt der Trump-Euphorie. Prinzipiell sollten dessen Reformen von steigenden Zinsen und fallenden Anleihe-Kursen begleitet werden. Bleiben diese aus, dürfe dagegen eine Rally bei den Treasuries anstehen. Zuletzt bleibt es (wie im Chart unten zu sehen) bei nervösen Zuckungen. Noch immer ist der zuvor bestehende Abwärtstrend gebrochen, eine Zwischenkorrektur dennoch nicht ausgeschlossen. Kurzfristig werden die Zinsen wohl mit Trumps Taten fallen oder steigen – je nachdem wie schnell aus „The Donald“ ein Realpolitiker wird.Mittelfristig dagegen wird die Höhe der Zinsen auch durch den schwelenden Konflikt mit der Fed bestimmt. So kündigte Fed Chefin Janet Yellen im Januar exakt zwei Tage vor der Amtseinführung von Trump an, dass die Arbeitslosenzahlen nun intakt seien und es damit genug Spielraum für Zinserhöhungen gebe. Trotz eines Booms am Arbeitsmarkt hatte sie dies über Jahre nicht gesehen. Wie es der Zufall will, legt sie nun exakt zum Amtsantritt von Trump eine Kehrtwende hin. Lael Brainard geht unterdessen noch ein Stückchen weiter. Laut der Aussagen der Fed-Gouverneurin könne es mit Zinserhöhungen noch schneller als erwartet gehen, sollte die Trump Regierung fiskalpolitisch aufs Gas steigen.Diverse Beobachter spekulieren daher bereits über eine bevorstehende Ablösung von Fed-Chefin Janet Yellen durch den Präsidenten. Deren Amtszeit läuft noch bis zum 15. Februar 2018. Allerdings dürfte dies auf der Prioritätenliste von „The Donald“ derzeit nicht an erster Stelle stehen. Doch sollten Steuerreform und Border-Tax zu Flops mutieren, ist dies durchaus eine realistische Option. Nicht ohne Grund war Trump in seiner Reality-Show „The Apprentice“ vor allem für den Satz „your fired“ bekannt. Ist Trump dagegen mit seinen Plänen erfolgreich, könnten steigende Renditen unvermeidbar sein. Der Chart deutet dies mit einem Doppelboden zumindest an. Die Basis für steigende Zinsen wäre damit gelegt.Bereits im letzten Weekly und in unserem Aktien Update am Montag haben wir uns ausführlich mit der Aktie von Aurelius beschäftigt. Der langjährige Musterdepottitel von uns sieht sich derzeit eines massiven Angriffs von Shortsellern ausgesetzt. Nachdem das Management in einer Telefonkonferenz letzte Woche keine gute Figur abgegeben hat, wurde am vergangenen Sonntag nun eine ausführliche Stellungnahme veröffentlicht. Sie können sich dort durch einfaches Blättern einen schnellen Überblick über die letzten Wochentransaktionen verschaffen.Titelstory: Rohstoffe 2017Crashszenario: Alternativen für den KapitalerhaltungDerivate: Absicherung oder Brandbeschleuniger?Neubeginn: Einmaleins des erfolgreichen AuswandernsFür Trump und seine Regierung dürften schwere Wochen anstehen. Nach dem Scheitern der Gesundheitsreform drohen auch die von den Börsen bereits gefeierten Maßnahmen am Widerstand der eigenen Partei zu scheitern. Sollte Trump weitere Misserfolge einfahren, gibt es kurzfristigen Anpassungsbedarf…Christoph KarlHinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Ein mit “*“ gekennzeichnetes Wertpapier wird zum Zeitpunkt des Erscheinens dieser Publikation oder der Smart Investor Printausgabe von mindestens einem Mitarbeiter der Redaktion gehalten.