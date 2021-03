Die Realität kann schmerzen

Liebe Trader und Anleger:

Eine der größten Barrieren, um Ihre Tradingziele zu erreichen, ist ein unrealistischer Plan;

ein Plan, der höchstwahrscheinlich auch dann nicht funktionieren wird,

wenn Sie das Glück auf Ihrer Seite haben.

Es mag ein wenig zynisch erscheinen, aber Trading ist ein Beruf,

in dem viele Neulinge unrealistische Erwartungen haben.

Der Trading-Erfolg umgeht viele, und ein schlecht entwickelter Plan

wird auf lange Sicht wahrscheinlich nicht funktionieren.

Damit man als Trader Erfolg hat, ist es entscheidend,

einen Plan zu haben, der klar durchdacht und realistisch ist.

Es ist natürlich zu denken, dass profitables Trading einfacher ist als es tatsächlich der Fall ist.

Man braucht relativ wenig Kapital, um ein Konto zu eröffnen.

Und nachdem viele Neulinge ein Konto eröffnet haben, neigen sie dazu,

in ihrem Kopf einen großen Sprung zu machen und zu denken,

dass es möglich ist, die Gewinne aus einem kleinen Konto

in einen angenehmen Lohn zu verwandeln.

Es ist unwahrscheinlich, dass das passiert.

Sie würden eine bessere Chance haben, bei der Lotterie zu gewinnen.

Ich wünsche mir, dass Sie einige der unrealistischen Erwartungen sehen könnten,

die auf meinen Schreibtisch kommen, wenn ich die Trader bitte,

einen persönlichen Fragebogen auszufüllen, bevor sie zu einem privaten Training kommen.

Was denken Sie hiervon:

F: "Wie groß wird Ihr Tradingkonto sein?"

A: "4.000 $"

F: "Welche Rendite erwarten Sie mit Ihrem Tradingkonto zu machen?"

A: "10.000 $ am Tag!"

Ein wahrer, aber unangenehmer Grundsatz des Tradings ist,

dass viele zum Trading hingezogen werden, aber nur wenige erfolgreich sein werden.

Die sehr erfahrenen Trader und Coaches werden Ihnen sagen,

dass viele Möchtegern-Trader ihr gesamtes Konto in wenigen Monaten wegblasen.

Sie müssen ehrlich mit sich selbst sein. Das Trading mag ein wenig so aussehen,

als würde man einen Sport lernen, aber in der letzten Analyse ist es nicht so,

wie einen Sport zu lernen. Einen Sport oder eine Fähigkeit zu lernen

ist wesentlich durchführbarer.

Sie müssen sich mit der Vorstellung anfreunden (es aber nicht notwendigerweise glauben),

dass das Trading viel mehr wie ein Lottogewinn ist.

Sie kaufen ein paar Lose mit der Hoffnung, einen 10 Millionen $ Jackpot zu gewinnen.

Es mag nicht angenehm sein, auf diese Weise über Ihre Erfolgschancen nachzudenken,

aber Sie müssen zumindest die Vorstellung in Erwägung ziehen,

dass der Erfolg Sie außen vor lassen könnte, sofern Sie nicht bereit sind,

die Opfer und Hingabe zu bringen, um die Märkte zu meistern.

Am Ende ist das Trading ein Geschäft. Sie brauchen die richtige Ausrüstung,

genug Kapital und einen ernsthaften Geschäftsplan.

Viele Geschäfte gehen jedes Jahr pleite. Warum?

Geschäfte gehen pleite, weil sie keinen realistischen Plan haben.

Ob es ein Restaurant am falschen Ort ist, oder ein innovatives neues Produkt,

das nicht profitabel hergestellt werden kann.

Wenn Sie keinen gut durchdachten Geschäftsplan haben, können Sie keinen Erfolg haben.

Das Gleiche trifft auf das Trading zu. Sie müssen genügend Kapital haben,

so dass Sie die Lernkurve und die gelegentlichen Drawdowns überstehen können.

Sie müssen genug Zeit und Energie haben, um Ihre Trading-Fähigkeiten zu verbessern.

Sie brauchen ausreichend Training, so dass Sie nicht die offensichtlichen, vermeidbaren Fehler machen.

Wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, erhöhen Sie Ihre Erfolgschancen beträchtlich.

Wenn Sie sich entscheiden, im Tradinggeschäft zu bleiben,

dann ist es entscheidend, einen realistischen, langfristigen Plan zu haben.

Es gibt viele Wege zum erfolgreichen Trading. Nicht jeder muss für den Lebensunterhalt traden.

Es ist möglich, eine kleines Konto zu haben und nebenbei ein bißchen Geld zu verdienen.

Andere Trader können ihr eigenes Konto handeln und davon leben.

Und es gibt die ganz wenigen, die sich hoch arbeiten können und professionell traden,

vielleicht sogar das Geld anderer Leute verwalten.

Aber wozu Sie sich immer auch entscheiden werden, Sie müssen dafür sorgen,

dass Ihr Plan realistisch ist. Es mag psychologisch schwer sein,

der Realtität ins Auge zu schauen, aber Sie müssen ehrlich und realistisch erkennen,

was Sie mit den finanziellen und psychologischen Mitteln,

die Ihnen zur Verfügung stehen, erreichen können.

Wenn Sie realistische Ziele entwickeln und eine Strategie aufstellen können,

um diese Ziele zu erreichen, dann werden Sie schließlich finanziellen Erfolg haben.

Quelle: Ross-Trading

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.