Real: Manipulation beim Gold- und Silberpreis

Nachdem die Deutsche Bank Manipulationen zugab und Strafzahlungen leistete, geht es jetzt der Scotiabank ähnlich. Silber- und Goldunternehmen dagegen legen die Fakten auf den Tisch

Händler der Scotiabank haben Edelmetallpreise manipuliert. Dies hat die Bank zugegeben. Mit einer symbolischen Strafzahlung hat die Scotiabank reagiert. Es geht also nicht um Verschwörungstheorien, sondern um Realität. Auch Zinsen- oder etwa Devisenmärkte sind immer wieder Mal betroffen. 800.000 US-Dollar musste die Scotiabank für Manipulationen am Gold- und Silbermarkt locker machen, ausgesprochen wurde die Strafe durch die US-Börsenaufsicht.

Technisch geht die Manipulation zum Beispiel vor sich, indem Händler Aufträge in das Handelssystem einstellen und kurz vor der Ausführung wieder zurückziehen. Eine eigentlich nicht vorhandene Nachfrage lenkt so die Preise. Da die Scotiabank selbst die Manipulationen anzeigte und sich bereit zur Zusammenarbeit zeigte, fiel die Strafe milde aus.

Ähnlich war das Vorgehen vor kurzem bei der Deutschen Bank, genauer gesagt bei der Deutschen Bank Securities. Hier flossen allerdings 30 Millionen US-Dollar als Strafzahlung. Auch hier manipulierten Händler die Preise. Dies sind nur zwei Beispiele, wie manipuliert wird und dann mit symbolischen Strafzahlungen die Dinge wieder bereinigt werden.





Den Anlegern nutzen die Strafzahlungen nicht oder zumindest nicht direkt. Nämlich insofern, als hoffentlich Manipulationen in der Zukunft weniger stattfinden. Denn ohne Manipulation zählen Angebot und Nachfrage. Steigende Gold- und Silberpreise sollten dann die Anleger erfreuen, beispielsweise bei einem Investment in Goldunternehmen wie Nordic Gold oder TerraX Minerals.





Nordic Gold hat auf seiner Laiva-Goldmine in Finnland Anfang August mit dem Abbau begonnen. Die Mine ist vollständig gebaut und zugelassen. Vor kurzem erhielt Nordic Gold die schriftliche Genehmigung, die bereits früher produzierende Mine in Betrieb zu nehmen. Und am 27. November soll der erste Goldguss stattfinden. Geschätzte 67.000 Unzen Gold sollen in den ersten zwölf Monaten produziert werden.





TerraX Minerals ist noch ganz so weit, aber auf dem besten Weg sein Yellowknife City Goldprojekt, gelegen in den kanadischen Nordwest-Territorien weiter voranzubringen. Um potenzielle Goldvererzungszonen besser abzugrenzen, wurden luftgestützte Erkundungen auf der 780 Quadratkilometer großen Liegenschaft durchgeführt.







