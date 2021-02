Ready Set Gold drückt aufs Tempo: Bohrprogramm zu 50% abgeschlossen!

Lange ist Ready Set Gold (CSE RDY / FWB 0MZ) noch nicht an der Börse, doch das Unternehmen hat in dieser Zeit bereits sehr erfreuliche Fortschritte gemacht! Ein erstes Bohrprogramm wurde beispielsweise bereits angestoßen und kommt sehr gut voran!



Denn wie Ready Set Gold heute meldet, ist das auf 3.000 Bohrmeter ausgelegte Diamantkernbohrprogramm, das erst Ende Januar gemeldet wurde, schon zu fast 50% abgeschlossen und liegt absolut im Zeitplan! Besonders erfreulich – angesichts der immer noch verhältnismäßig langen Bearbeitungszeiten – ist, dass das Unternehmen bereits die Proben aus fünf Bohrlöchern zur Analyse an das Labor geschickt hat.



Ready Set traf mit den Bohrungen auf breite und mehrfach-vorkommende Intervalle durchdringender Verformung / Veränderung, die eine pyritische Mineralisierung im Stockwerk-, brekziösen und bruchkontrollierten Quarz-Carbonat-geäderten Systemen in felsischen intrusiven und vulkanischen Einheiten bewirken. Damit ähneln sie den Goldvererzungszonen, die in der Vergangenheit entlang der Streichlänge im Osten und Westen erbohrt wurden. Klarheit darüber, was das genau bedeutet, erwartet man beim Unternehmen in den kommenden zwei bis drei Wochen, wenn, wie man hofft, die Bohrergebnisse eintreffen. Ready Set Gold nutzt aber jetzt schon die gewonnen Informationen, um die Vererzungszonen neu zu interpretieren und zu modellieren.





Das Unternehmen konzentriert sich mit seinen Bohrungen auf die besonders aussichtsreiche Goldzone Afric, in der man Potenzial auf höhergradige Goldvererzung sieht. Dabei zielt man bislang auf besonders vielversprechende Bereiche ab, in denen Bohrungen nur in größerer Entfernung zueinander oder überhaupt noch nicht abgeteuft wurden.Ready Set wird mit den Daten dieser Bohrungen seine Datenbank füttern, in der man bereits die Informationen zu über 200 Diamantkernbohrlöchern bzw. rund 40.000 (!) Metern Bohrkern, 500 Metern an Grabenkartierung und -probenahme, geologischer / struktureller Kartierung und Probenahme sowie Boden- und Luftgeophysik hält. Je mehr Informationen man in diese Datenbank einspeisen kann, desto größer das Vertrauen, dass Ready Set in sein geologisches Modell setzen kann, um weitere Bohrungen und Bohrprogramme zu planen.Wir sind sehr gespannt auf die Ergebnisse der ersten Bohrungen. Wenn sie den Highlights der historischen Bohrungen ähneln, bei denen teilweise mächtige Abschnitte mit hochgradiger Vererzung nachgewiesen wurden, dürfte das den Markt aufhorchen lassen! Wir bleiben auf jeden Fall an dieser spannenden Story dran und werden berichten, sobald die ersten Resultate vorliegen. Anleger sollten sich aber bewusst sein, dass die Investition in Explorationsgesellschaften immer mit hohem Risiko verbunden ist.