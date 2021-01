Ready Set Gold: Neuer, spannender Gold-Player geht in Kürze an die Börse

Auf die Plätze fertig los: Ready Set Gold Corp wird am kommenden Montag, 11. Januar, 2020 unter dem Ticker-Symbol RDY an der Canadian Securities Exchange (CSE) in den Handel kommen. Die deutsche Börsennotiz wird dann in Kürze folgen. Ready Set startet, ausgestattet mit rund 3 Mio. CAD aus dem Börsengang, als fortgeschrittene Explorationsgesellschaft mit dem Flaggschiffprojekt Northshore im bergbaufreundlichen Hemlo-Schreiber Grünsteingürtel in Ontario.



Eine historische NI 43-101-Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2014 weist angezeigte Ressourcen von 391.000 Unzen Gold (12,36 Mio. Tonnen mit 0,99 g/t Au) und geschlussfolgerte Ressourcen von 824.000 Unzen Gold (29,58 Mio. Tonnen mit 0,89 g/t Au) für insgesamt 1,215 Mio. Unzen in der so genannten "Afric"-Zone auf. Nur ein kleiner Teil des Projekts wurde mit modernen Methoden exploriert. Ready Set Gold möchte auf Northshore zeigen, dass das Projekt Multi-Millionen-Unzen Goldpotenzial besitzt.



Ready Set Gold hat das Northshore-Projekt Anfang 2020 aus einer zersplitterten Eigentümerstruktur heraus just in dem Moment konsolidiert, bevor der Minderheiteneigentümer Balmoral Resources Ltd. (44%) durch Wallbridge Mining (TSX: WM) übernommen wurde. Anschließend brachte der Junior Explorer CBLT Inc. seinen 56prozentigen Projektanteil in Ready Set Gold ein. Damit gehört Northgate seit langer Zeit erstmals wieder zu 100 Prozent einer einzigen Gesellschaft! Ready Set Gold dürfte für die Transaktion im Rückblick gesehen einen glücklichen Moment erwischt haben. An Wallbridge und CBLT flossen in Summe gerade einmal rund 500.000 CAD. Nach der Transaktion halten Wallbridge 1,41 Mio. Aktien (4,7 %) von Ready Set; CBLT kommt auf 1,79 Mio. Aktien (5,99%). Beide Aktienpakete sind mit einer quartalsweise abgestuften, freiwilligen Haltefrist mit bis zu 12 Monaten versehen.



Das Northshore-Projekt liegt 4 km südlich des Trans-Canada Highway und erstreckt sich über eine Fläche von 2,55 km2. Luftlinie ist Northshore etwa 115 Kilometer von der hochgradigen Hemlo-Mine (Barrick Gold) im Westen entfernt, die über 21 Millionen Unzen Gold produziert hat.





Sehen Sie sich hier die Investorenpräsentation an.Kurz nach der Konsolidierung des Projekts hat das technische Team von Ready Set Gold die umfangreichen Daten, die sich auf dem Projekt angesammelt hatten, in einer einheitlichen Datenbank zusammengestellt. Außerdem wurden geopyhsikalische Untersuchungen aus der Luft sowie zwei erfolgreiche Oberflächenexplorationsprogramme im Sommer und Herbst 2020 durchführt. Die Ergebnisse dieser Erkundungsprogramme waren hervorragend, entdeckten viele neue goldhaltige Adern und generierten kurzfristige Bohrziele.Ready Set Gold hat ein starkes Team zusammengestellt, das sowohl über Kapitalmarkt- als auch über Explorationserfahrung verfügt, um Northshore und das Portfolio an weiteren Projekten schnell und zielgenau zu entwickeln.Ready Set Gold hat im November 2020 fast 3.000.000 CAD aufgenommen und verfügt damit über eine ausreichende Finanzausstattung für das erste Bohrprogramm, das bereits im Januar 2021 beginnen soll. Die Bohrungen werden insbesondere die Ausdehnung des bekannten Ressourcengebiets (Zone Afric) durch Infill- und Step-out-Ziele weiter testen, da die Zone Afric in alle Richtungen und in die Tiefe offen ist.