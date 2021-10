Readly vereinbart Übernahme von Toutabo

Mit ePresse führende Position in Frankreich und europäische Marktführerschaft

Readly, europäischer Marktführer für digitale Zeitschriftenabonnements, plant nach einer heute unterzeichneten Vereinbarung, 97,3% der ausgegebenen Aktien von Toutabo SA, Eigentümer des digitalen Abonnementanbieters ePresse, zu erwerben. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf bis zu ca. EUR 8,2 Mio., wobei ein erster Betrag in Höhe von ca. EUR 3,9 Mio. in Verbindung mit dem Abschluss der Akquisition und weitere ca. EUR 4,3 Mio. bis spätestens Ende Januar 2024 gezahlt werden, sofern bestimmte Ziele erreicht werden. Der Kaufpreis wird in Form einer Kombination aus Bargeld und neu ausgegebenen Aktien der Readly International AB gezahlt.



Hinweis: Am 6. Oktober 10 Uhr wird zu einer digitalen Konferenz für Investoren, Analysten und Presse eingeladen.



Frankreich ist der größte Zeitschriftenmarkt in Europa. Einschließlich der Zeitungen wird der Wert des Marktes für 2021 auf rund 7,2 Mrd. USD geschätzt – bei einer digitalen Marktdurchdringung von etwa 30 Prozent. Durch die Übernahme erhält Readly ein führendes französisches Content-Portfolio mit mehr als 1.000 Magazinen und 300 Tageszeitungen von ca. 280 Verlagen. Mit einem Gesamtangebot von mehr als 6.000 Magazinen und Zeitungen von über 1.000 Verlagen soll die Übernahme die europäische Marktführerschaft des Unternehmens in dieser Kategorie stärken.





Die Expansion steht im Einklang mit der Wachstumsstrategie von Readly und dem Bestreben, in ein bis drei neue Märkte pro Jahr zu expandieren. Die Erwartungen an den Frankreich-Eintritt sind hoch und erklären sich mit der Kombination aus Toutabos führender lokaler Position, basierend auf etablierten Beziehungen zu Verleger*innen und Handelspartner*innen, und Readlys technischen Ressourcen, Produkterfahrung, globaler Reichweite und Wachstumskurs. Readly strebt ein jährliches organisches Wachstum von mindestens 30 Prozent an und eine langfristige Bruttomarge von 35 Prozent.



“Der Eintritt in den französischen Markt war schon seit einiger Zeit eine strategische Priorität. Durch die Übernahme haben wir über Nacht eine führende Position in Frankreich aufgebaut mit einem lokalen Team, starken Beziehungen zu Verlagen und großartigen Geschäftspartnern. Readly hat nun eine führende Präsenz in den wichtigsten europäischen Märkten und ist damit gut positioniert für weiteres starkes Wachstum und Expansion. Wir freuen uns, unseren Abonnenten ein unvergleichliches Portfolio an Qualitätsjournalismus anbieten zu können, das nun auch erstklassige französische Titel enthält”, kommentiert Maria Hedengren, CEO von Readly.



Zum Content-Portfolio von Toutabo gehören globale Magazine wie Cosmopolitan, GQ und Vogue sowie beliebte nationale Marken wie Paris Match und Society. Darüber hinaus umfasst das Portfolio hoch angesehene Zeitungen wie Les Echos, Le Journal du Dimanche und, Libération. Zum Angebot gehören auch internationale Titel wie die New York Times und Corriere Della Sera. Mit diesen Titeln will Readly französischsprachige Verbraucher*innen in bestehenden Märkten auf der ganzen Welt ansprechen, und französischen Verlagen die Möglichkeit geben, ihre Inhalte weiter zu monetarisieren und ihre digitale Präsenz zu vergrößern.



“Wir freuen uns sehr, dass wir uns einem europäischen Branchenführer wie Readly anschließen. Ich bin überzeugt, dass das globale Portfolio, die weltweite Reichweite und die Produktmöglichkeiten von Readly spannende Wachstumschancen bieten und den Wandel in der Zeitschriften- und Zeitungsbranche beschleunigen werden. Unser gemeinsames Engagement, Qualitätsjournalismus für ein digitales Publikum leicht zugänglich zu machen, wird dazu führen, dass die Leserschaft französischer Zeitschriften und Zeitungen in Frankreich und weiteren französischsprachigen Märkten steigt. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Readly-Team", sagt Jean-Frédéric Lambert, CEO von Toutabo.



Toutabo ist ein führender französischer Abonnement Anbieter mit einem starken B2C- und B2B-Angebot, das sich hauptsächlich auf digitale Abonnements von Zeitschriften und Zeitungen über die digitale Abonnement- und All-you-can-read-App ePresse konzentriert. Im Jahr 2020 verzeichnete Toutabo einen Nettoumsatz von etwa 6,6 Millionen Euro und eine Bruttomarge von 35 Prozent.. Das Unternehmen beschäftigt 14 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Paris.



