RavenQuest schließt großen Liefervertrag mit der Wayland Group ab

Das auf die Produktion von Cannabis, Managementdienstleistungen und Beratung spezialisierte Forschungs- und Entwicklungsunternehmen RavenQuest BioMed (ISIN: CA7543871080 / CSE: RQB) und die Wayland Group (CSE: WAYL) haben einen Rahmenvertrag zum Cannabiskauf abgeschlossen.

Demnach verpflichtet sich Wayland im kommenden Jahr, etwa 8 Tonnen getrocknete Cannabispflanzen von RavenQuest zu beziehen. Die Mengen werden vereinbarungsgemäß entsprechend ihrer Verfügbarkeit versandt, wobei Wayland eine einmalige Sofortzahlung in Höhe von 2 Mio. USD an RavenQuest leisten wird. Die erste Lieferung soll spätestens im März 2019 erfolgen.





Der ausgehandelte Preis entspricht etwa dem des aktuellen Großhandels! Die Börsianer begrüßten den Abnahmevertrag mit einem Kursfeuerwerk und ließen die Aktie gestern um annähernd 11 % steigen!





RavenQuest - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298617 - ist sehr erfreut mit einem namhaften Partner wie Wayland zusammenzuarbeiten, da man sich sehr gut ergänze bei der Deckung der enormen Cannabisnachfrage in ganz Kanada, sagte George Robinson, CEO von RavenQuest und kommentierte weiter: „Die Verhandlungen verliefen reibungslos und auch Ben Ward und sein Team freuen sich über die Zusammenarbeit mit uns. Diese Liefervereinbarung ist ein bedeutender Gewinn für beide Seiten. Für RavenQuest stellen 8.000 kg etwa 80 % der geschätzten Jahresproduktion 2019 dar, was bedeutet, dass diese Transaktion uns viel mehr Sicherheit gibt.“





Auch CEO Ben Ward von Wayland zeigte sich erfreut über den Zusammenschluss und betonte: „Wir sind begeistert, mit RavenQuest zusammenzuarbeiten und deren erstklassiges Produkt über unser bestehendes Vertriebsnetz an Freizeit-Cannabiskonsumenten in ganz Kanada vertreiben zu können. Diese Vereinbarung sieht Effizienzsteigerungen für beide Unternehmen vor und wir arbeiten konstruktiv zusammen, um die kanadische Nachfrage mit unseren vorhandenen Ressourcen zu decken.“ Zudem könne man das Angebot auf den europäischen Markt ausweiten, resümierte Ben Ward abschließend.





Die Maricann Group Inc. firmiert über ihre Tochtergesellschaften unter dem Namen Wayland Group. Wayland ist ein vertikal integrierter Kultivator und Verarbeiter von Cannabis. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und unterhält Firmensitze in Burlington (Ontario, Kanada) und München (Deutschland) sowie Produktionsstätten in Langton ebenfalls in Ontario. In Kanada baut die Gesellschaft Cannabis an und betreibt Extraktions-, Formulierungs- und Vertriebsgeschäfte unter Bundeslizenzen der kanadischen Regierung. Wayland verfügt außerdem über Produktionsstätten in Dresden (Sachsen, Deutschland), Regensdorf (Schweiz), Allesandria (Piemont, Italien), Ibague (Kolumbien), London (Großbritannien) und jetzt auch in Argentinien. Wayland hat zudem weltweit neue Möglichkeiten im Auge, um das Leben mit Cannabis zu verbessern.









