RavenQuest kooperiert mit europäischem Produzenten

Einer der innovativsten kanadischen Cannabisproduzenten, RavenQuest BioMed Inc. (ISIN: CA7543871080 / CSE: RQB), hat mit Cannabis Biocare - einem europäischen Cannabiszüchter - ein 50/50 Joint Venture Agreement unterzeichnet. Gemäß Vereinbarung sollen zukünftig Cannabiskulturen in einer Größenordnung von rund 35.000 Kilogramm gezüchtet werden, aus denen vorrangig medizinischer Cannabis für den europäischen Raum hergestellt werden soll.



Dazu sieht das Joint Venture zunächst zwei Cannabiskulturen in Portugal vor, mit der Option, auf ganz Europa und darüber hinaus ausgedehnt zu werden. Mit den portugiesischen Städten Vila Nogueira de Azeitao und Porto wurden bereits zwei ideale Produktionsstandorte ausgewählt.



Da RavenQuest - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=299207 - die

mit der McGill University entwickelte ‚Orbital Garden‘-Zuchttechnologie in das neu gegründete Joint Venture Unternehmen RQBeu einbringt, übernimmt Cannabis Biocare die volle Finanzierung für den Bau der Produktionsanlagen, einschließlich den Orbitalgärten und Anlaufkosten.



Europa ist mit mehr als 700 Mio. Einwohnern ein enormer Markt, mit einer zunehmend positiven Einstellung zur Legalisierung von Cannabis. Viele europäische Nationen würden bereits in Richtung pro Cannabis gehen. Da Portugal als eine der aktivsten und somit auch attraktivsten Nationen gelte, sei es nur logisch, dort die ersten europäischen Unternehmen von RavenQuest zu gründen, verdeutlichte George Robinson, CEO von RavenQuest, und stellte weiter in Aussicht: Das bereits ausgerufene Ziel, eine Produktionsmenge von 35.000 kg in Europa zu produzieren, würde durch den neuen Partner und die bereits ausgewählten Standorte, die im Prinzip sofort nachgerüstet werden könnten, ganz neues Gewicht bekommen. Darüber hinaus sei aufgrund von Cannabis Biocares hervorragenden Beziehungen zur Politik in Europa, Nordafrika und den Golfstaaten das Expansionspotenzial riesig.



Die Anleger begrüßten den Zusammenschluss und ließen die Aktien von RavenQuest am Tag der Bekanntgabe um rund 9 % steigen!

Weitere interessante Informationen erhalten Sie unter folgendem Video-Link: https://www.youtube.com/watch?v=UgUsP8r2KiA&t=3s

